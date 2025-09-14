Honda rinde homenaje al Civic Type R con un mapa interactivo de las carreteras más icónicas de Europa

Honda ha lanzado «Dream Drives», un mapa interactivo con la colección definitiva de las mejores carreteras europeas para rendir homenaje al Honda Civic Type R, un modelo que dice adiós a su comercialización en Europa tras casi tres décadas de historia.

Esta guía digital, creada con las aportaciones de expertos en automoción, entusiastas de la conducción y propietarios del propio Type R, ofrece a los conductores la posibilidad de explorar rutas emocionantes y descubrir auténticas «joyas ocultas» a lo largo de 25 países.

El mapa, accesible desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio a través de la web hondadreamdrives.com, permite a los usuarios planificar su próxima aventura de forma sencilla.

Las rutas se pueden filtrar por país, distancia, duración o por temática, incluyendo recorridos costeros, montañosos o de campo a través. Una vez seleccionada, la plataforma proporciona información detallada sobre la carretera, incluyendo posibles peligros o cierres estacionales, y ofrece la posibilidad de navegar directamente a través de Google Maps, Android Auto o Apple CarPlay.

Este mapa es mucho más que una simple guía; es un tributo a la rica herencia del Civic Type R. Desde que hiciera su debut europeo en 1997, el emblemático deportivo de Honda ha redefinido el segmento de los «hot hatch» con su rendimiento excepcional y una conexión inigualable con el conductor.

Una instantánea de las mejores rutas para conducir en Europa: · Paso del Gran San Bernardo, Suiza: Conectando Suiza e Italia, esta histórica ruta alpina ofrece impresionantes paisajes de montaña y espectaculares escenarios a gran altitud. · Carretera Alpina Alemana, Alemania : Recorriendo 484 kilómetros, esta ruta atraviesa prados alpinos, picos montañosos escarpados y frondosos bosques. También ha sido calificada como una de las 100 principales atracciones de Alemania. · Paso de Vršič, Eslovenia: Esta espectacular ruta incluye una serie de 50 desafiantes curvas cerradas mientras asciende desde Kranjska Gora y desciende hacia el valle de Soča al otro lado de la montaña. · Col de Turini, Francia: Uno de los tramos más famosos del Rally de Montecarlo, este icónico paso de montaña ofrece una conducción realmente exigente. Desde Sospel hasta La Bollène, cuenta con largas rectas enlazadas por 34 curvas cerradas. · Paso del Stelvio, Italia: Este famoso paso de montaña, que celebrará su 200 aniversario este 2025, es el segundo más alto de los Alpes y ha sido escenario de una etapa del Giro de Italia en 13 ocasiones desde 1953.

A lo largo de sus cinco generaciones, se han vendido más de 70.000 unidades en el continente, y el modelo ha batido numerosos récords de vuelta en circuitos legendarios como Nürburgring, Magny-Cours o Estoril, consolidando su estatus como un verdadero icono de la deportividad.

Entre las rutas destacadas que los usuarios podrán encontrar se encuentran clásicos del automovilismo como el famoso Paso del Stelvio en Italia, el Paso de Vršič en Eslovenia y el Col de Turini en Francia, conocido por sus desafiantes curvas en el Rally de Montecarlo.

Según Nik Pearson, General Manager de Comunicaciones de Honda Motor Europe, la iniciativa es la forma ideal de despedir al Civic Type R, pues «encarna el espíritu del modelo para cumplir plenamente nuestro compromiso con el placer de conducir.»

