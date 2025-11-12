El rejuvenecido super ventas de SEAT mejora en todos los aspectos

Arona aporta un diseño con carácter, que refleja las necesidades cambiantes de los conductores actuales. Cuenta con un estilo actualizado, una nueva y vibrante oferta ... de colores para la carrocería, y una gama renovada de llantas de aleación.

Aparece un nuevo diseño de la parrilla hexagonal, combinado con la rejilla en forma de diamante con acabado mate/pulido, realza el carácter deportivo y enfatiza las proporciones del frontal. Los nuevos diseños de faros con tecnología Full LED, más estrechos, resaltan la anchura del coche. La firma lumínica refinada no solo añade un estilo más técnico, sino que mejora la visibilidad con un mayor alcance del haz de luz y un brillo más elevado.

Las actualizaciones tienen continuidad y fluyen a la perfección en los perfiles laterales, totalmente proporcionados, que refuerzan su dinamismo.

Expresivo hasta el último detalle, el SEAT Arona también se ofrece con dos opciones de color de techo en contraste: Negro Midnight y el nuevo Gris Manhattan.

En el interior, mejora en calidad, diseño y conectividad, sin perder su característico sentido del espacio y la precisión. El habitáculo presenta nuevos tejidos estampados, materiales refinados, un techo interior más oscuro y sutiles detalles neutros en las salidas de aire, lo que añade un toque extra de sofisticación. En el acabado FR de la edición de lanzamiento, los asientos Bucket forman parte de la dotación de serie. Estos asientos, tan deportivos como confortables, ofrecen el equilibrio perfecto para el uso diario y la conducción ágil.

Bajo el capó, Arona siguen ofreciendo el equilibrio perfecto entre dinamismo y eficiencia. Impulsado por una gama de motores de gasolina que ofrece entre 95 CV (59 kW) y 150 CV (110 kW), proporcionando una conducción adaptada a cada necesidad: 1.0 TSI 95 CV: 3 cilindros, con caja de cambios manual de 5 velocidades, 1.0 TSI de 115 CV: 3 cilindros, con caja de cambios manual de 6 relaciones o DSG de 7 velocidades, y 1.5 TSI de 150 CV: 4 cilindros, con caja de cambios DSG de 7 velocidades y sistema de desconexión de cilindros (ACT), para circular en modo 2 cilindros.