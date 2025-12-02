El nuevo Hyundai IONIQ 6 redefine la aerodinámica y el confort eléctrico

Patxi Fernández Martes, 2 de diciembre 2025, 13:39 | Actualizado 13:50h. Comenta Compartir

Hyundai ha presentado el nuevo Hyundai IONIQ 6, una evolución de la berlina eléctrica que suma además un nuevo acabado deportvo N-Line, como anticipo a las versiones N que llegarán a lo largo del año que viene.

Una de las principales novedades es su eficiencia aerodinámica. El perfeccionamiento del chasis y los elementos exteriores característicos, como el frontal en forma de nariz de tiburón y la trasera en forma de cola de pato, logran un coeficiente de resistencia aerodinámica de sólo 0,21, situándolo entre los vehículos más aerodinámicos del segmento.

Esta eficiencia, combinada con la nueva opción de batería de 84 kWh, permite aumentar la autonomía hasta 680 kilómetros, dependiendo de la configuración de la batería y las ruedas. El coche mantiene una capacidad de carga ultrarrápida de 800 voltios.

Ampliar Ficha técnica Motor: eléctrico de 170-650 CV Largo/ancho/alto (en metros): 4,92/1,88/1,49 Maletero: 466 litros Consumo: desde 13,4 kWh/100 km Precio: orientativo desde 49.620 €

En cuanto a motorizaciones, la variante de tracción trasera con batería estándar (63,0 kWh) ofrece 170 CV, acelerando de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos. La versión de tracción trasera de largo alcance (84 kWh) aumenta la potencia a 229 CV y logra el 0 a 100 km/h en 7,4 segundos. El modelo con tracción total combina un motor delantero de 74 kW y uno trasero de 165 kW, produciendo un total de 325 CV y 605 Nm de par, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos. Todas las variantes alcanzan una velocidad máxima de 185 km/h.

IONIQ 6 N Line

Hyundai introduce la variante IONIQ 6 N Line para este modelo, lo que le confiere un carácter exterior e interior de inspiración deportiva a la gama. Esta versión presenta un diseño más dinámico con paragolpes exclusivos, detalles laterales y un alerón específico.

Está equipada con la configuración de tracción total con doble motor, pero cuenta con una calibración de rendimiento específica, un ajuste de la suspensión y una dirección deportiva para conseguir una respuesta más directa y estabilidad.

El nuevo IONIQ 6 incorpora diversas mejoras en el interior y exterior. En el interior, la cabina está diseñada para el confort y el bienestar, con una consola central con controles físicos de climatización y puertos USB tipo C de carga rápida.

Además, incluye un volante con diodos emisores de luz interactivos para información visual de la conducción y la función «Enchufar y Cargar» para la validación de la carga rápida en corriente continua.

En el exterior, las actualizaciones de diseño incluyen nuevos paragolpes, un frontal de nariz de tiburón más definido y el alerón trasero de cola de pato. Sigue siendo fundamental para la marca la sostenibilidad, y por eso recurre a la utilización de materiales respetuosos con el medio ambiente.