El Jeep Compass sube de nivel: Más tecnológico, capaz y «todoterreno» que nunca

N. S. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

Si ya el Jeep Compass siempre ha sido un símbolo de capacidad, su última generación sube el listón. Porque el nuevo y recién presentado Compass lleva la experiencia Jeep a la era moderna, fusionando el diseño icónico de la marca con un nuevo nivel de sofisticación y tecnología avanzada.

Con unas generosas dimensiones de 4,55 metros de longitud, junto con una aerodinámica optimizada. Su exterior está diseñado para un propósito específico: elementos clave como las cámaras y los radares se han posicionado ahora en una posición más elevada para minimizar el riesgo de daños durante la conducción todoterreno, mientras que el nuevo frontal funcional mejora tanto la protección como la eficiencia.

Un nuevo exterior específico para la tracción integral y la incorporación de un gancho de remolque trasero enfatizan aún más su espíritu aventurero y su preparación para cualquier terreno.

Ampliar Jeep Compass P.F.

También se beneficia de una nueva puesta a punto de la suspensión, desarrollada para lograr el mejor equilibrio posible entre maniobrabilidad y confort. Garantizan una altura libre al suelo de 200 mm, lo que permite al vehículo afrontar terrenos irregulares sin comprometer su estabilidad en carretera.

Además, la aceleración vertical se ha reducido un 15% y el balanceo de la carrocería un 20%, lo que asegura una conducción más estable. Asimismo, se ha perfeccionado la calibración de la dirección para ofrecer precisión y suavidad, adaptándose de forma inteligente a las diferentes situaciones de conducción.

Esta evolución técnica se complementa con una mayor insonorización, gracias a materiales mejorados como el nuevo cristal trasero, ahora un 11% más grueso. En conjunto, estas mejoras crean un ambiente del habitáculo tranquilo y refinado, donde los pasajeros pueden disfrutar de viajes largos o desplazamientos urbanos con total comodidad. El resultado es un vehículo que ofrece un equilibrio dinámico, combinando agilidad con la serenidad propia de los SUV premium.

Además, la versión 4xe supone un salto cualitativo en rendimiento gracias al nuevo motor eléctrico trasero desarrollado exclusivamente para el Jeep Compass, capaz de entregar 132 kW y hasta 3100 Nm a las ruedas, garantizando una tracción excepcional.

Ampliar Jeep Compass P.F.

De hecho, el sistema de modos de conducción Selec-Terrain se erige como una de las características clave del modelo. Este sistema no se limita a cambiar los gráficos de la pantalla o el color de la iluminación ambiental; introduce ajustes mecánicos reales para optimizar el rendimiento en cualquier superficie. Esto se traduce en un nivel de control y adaptabilidad que permite una mayor tracción, estabilidad y confianza en cualquier situación.

Los conductores pueden elegir entre cinco modos de conducción: Automático, Deportivo, Nieve, Arena/Barro y Eléctrico (este último exclusivo de la versión híbrida enchufable), cada uno diseñado para optimizar el rendimiento y el control en diferentes condiciones.

Todos los modos integran el Programa Electrónico de Estabilidad (ESP), que funciona a la perfección con el ABS, el control de tracción y la gestión del motor para garantizar la estabilidad ajustando la entrega de potencia y la frenada para una máxima seguridad y precisión.

Ampliar Jeep Compass P.F.

En el interior, el habitáculo se ha rediseñado para ofrecer mayor versatilidad y refinamiento. El espacio interior es amplio, con 20 mm adicionales de espacio para las piernas en las plazas traseras y un maletero que se amplía hasta los 550 litros, 45 litros más que antes. Los compartimentos de almacenamiento en la parte delantera alcanzan los 34 litros, ofreciendo mayor espacio para los objetos cotidianos. La arquitectura interior prioriza la funcionalidad y la facilidad de uso, con un mando giratorio físico intuitivo para la palanca de cambios, un botón de freno de estacionamiento electrónico y el interruptor del Selec-Terrain.

También destacar la pantalla principal de la radio, que integra todas las funciones principales, desde multimedia y navegación hasta llamadas y climatización, en una única interfaz intuitiva. El vehículo cuenta con un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla de infoentretenimiento de 16 pulgadas, con Head-Up Display para presentar toda la información importante sin necesidad de apartar la vista de la carretera.

Incluso los controles del volante se han diseñado para facilitar la limpieza y simplificar su uso, permitiendo al conductor gestionar con facilidad la configuración del control de crucero adaptativo (ACC), los límites de velocidad, el ajuste de distancia, los cambios de página en el cuadro de instrumentos, la activación o desactivación del nivel 2, el reinicio o la cancelación del ADAS y las funciones multimedia, incluso en terrenos irregulares.

Ampliar Jeep Compass P.F.

Por último, resaltar que el nuevo Jeep Compass ofrece una de las gamas electrificadas más completas y avanzadas de su segmento, ofreciendo a cada conductor la libertad de elegir su equilibrio perfecto entre rendimiento, eficiencia y placer de conducción.

La gama actual incluye el eficiente 1.2 e-Hybrid FWD, que entrega 145 CV y una autonomía total de hasta 970 km, junto con el Full Electric FWD, que proporciona 213 CV y hasta 500 km de autonomía.

Temas

Motor