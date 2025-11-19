Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Segway E150S y E250S segway press

Las eléctricas Segway E150S y E250S llegan con más autonomía y tecnología

V. D.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:00

Las dos nuevas motos eléctricas Segway E150S y E250S ya están disponibles en los distribuidores autorizados de la marca en España. Ambos modelos llegan con nuevas funciones inteligentes como la navegación y la posibilidad de desplazarse a mayores distancias gracias a sus configuraciones de baterías múltiples actualizables.

La Segway E150S (categoría L1e-B, velocidad máxima de 45 km/h y potencia máxima de 3,6 kW) es un vehículo urbano con una configuración de batería actualizable que ofrece hasta 171 km de autonomía (2.ª y 3.ª batería vendidas por separado), carga rápida (menos de 80 minutos del 20 % al 80 % de carga, para la configuración estándar de 1 batería) y sistemas de seguridad avanzados, como el ABS de doble canal mejorado.

Por su parte, E250S permite afrontar desplazamientos fuera de la ciudad pues pertenece a la categoría L3e-A1 y ofrece una velocidad máxima de 90 km/h con una potencia máxima de 7,5 kW. Su autonomía puede llegar hasta los 160 km cuando se equipa con tres baterías (la tercera batería se vende por separado). Su carga rápida (menos de 2,5 h del 20 % al 80 % de carga, para la configuración estándar de 2 baterías), su control de tracción inteligente y el diseño antideslizante del asiento, son otras características destacadas.

Ambos modelos cuentan con el nuevo Smart Dashboard de Segway en una pantalla LCD a todo color de 5 pulgadas, que se conecta a la App Segway Mobility. Además, también incluyen nuevas funciones como navegación integrada, datos de conducción en tiempo real, notificación de llamadas entrantes y controles multimedia. También ofrece un asiento espacioso para dos personas, un amplio espacio de almacenamiento (34 litros) y un sistema Bluetooth Airlock exclusivo de Segway para el desbloqueo automático.

