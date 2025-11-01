Mucho mejor por el mismo precio

Llega el nuevo Seat Ibiza. Fabricado en Martorell, llega con una estrategia comercial más simplificada, articulándose la gama en tres acabados: Ibiza, Style y FR, ... todos con más equipamiento de serie y sin incremento de precio respecto al modelo anterior. Su precio parte de 18.420 euros (sin aplicar promociones que pueden rondar los 4.000 euros), y los pedidos se podrán realizar a partir de noviembre, llegando a los concesionarios en el primer trimestre de 2026.

Para probar el coche, nos pusimos al volante de la versión más potente, el 1.5 TSI de 150 CV con cambio DSG, que mantiene el carácter dinámico de un modelo que sigue siendo una referencia entre los urbanos. No en vano, en España, entre enero y septiembre, ha sido el cuarto modelo más demandado, con más de 6 millones de unidades vendidas desde su nacimiento en 1984.

Destaca por su frontal rediseñado, con una nueva parrilla hexagonal, faros Full LED más estilizados (de serie en toda la gama) y un paragolpes más agresivo. Además, incluye llantas de aleación que van de las 15 a las 18 pulgadas.

A esto se suman nuevos colores, como los Liminal, Oniric o Hypnotic, que aportan mayor personalidad a coche. La parte trasera incorpora un difusor más marcado, un rediseño del parachoques y una inscripción del modelo en aluminio oscuro que realza la sensación de anchura y deportividad.

En el acabado FR, se añaden elementos distintivos como retrovisores en negro, salidas de escape oscurecidas y un anagrama exclusivo en el pilar B. Por otro lado, las lunas traseras tintadas y los modos de conducción seleccionables también son de serie.

En el interior, el salto en calidad se aprecia a primera vista con nuevos asientos y materiales suaves al tacto.

En el acabado FR, los asientos tipo bucket mejoran la sujeción lateral, y el nuevo volante revestido en cuero perforado transmite un tacto muy agradable.

También hay novedades en conectividad, con pantallas de hasta 8,25 pulgadas de serie y de 9,2 pulgadas opcional o de serie en el acabado FR, carga inalámbrica de 15 W y un sistema de sonido más envolvente.

Sólo motores de gasolina

La gama de motores mantiene únicamente opciones gasolina. El acceso sigue siendo el tricilíndrico 1.0 MPI de 80 CV, mientras que el grueso de las ventas recaerá en los también tres cilindros TSI de 95 y 115 CV (este último con caja manual de 6 velocidades o DSG de 7). El más deportivo es el 1.5 TSI de 150 CV.

Este bloque de cuatro cilindros, con sistema de desconexión activa de cilindros (ACT), es agradable por su suavidad de funcionamiento y capacidad de respuesta. La entrega de par es muy buena desde bajas vueltas, lo que permite una conducción ágil tanto en ciudad como en carretera.

El cambio DSG sigue siendo igual de preciso. El modo Sport le va como anillo al dedo, haciendo que el conjunto responda con más brío y soltura, pudiendo optar por los modos Eco, Normal, Sport e Individual, que se seleccionan desde la consola central.

En definitiva, el nuevo Ibiza 2026 llega con cambios clave para reforzar su esencia juvenil, mejorar su calidad percibida y mantener una excelente relación valor-precio. Y eso, sin subir el precio respecto al modelo actual.

Con sus 4,06 metros de longitud compite en el segmento B y está disponible solo con carrocería de cinco puertas. Sigue en el mercado, de momento, solo con motores de gasolina ya que no se ha añadido ninguna variante con sistema de hibridación ligera, por lo que el distintivo medioambiental en todos los casos es el C, aunque eso cambiará en 2027.