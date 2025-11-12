Las marcas chinas pierden más valor que las europeas

Un estudio de Ganvam junto a DAT Ibérica, que ha analizado la depreciación de los modelos presentes en nuestro mercado, demuestra que las marcas generalistas ... mantienen, superados los tres años, el 65,55% de su valor por el 68,31% de las premium. Pero, si nos ceñimos solo a las de origen chino, que ya copan el 9,5% de las ventas, se quedaría en el 60,73%, con lo que ceden cerca del 30% de su valor a los 36 meses de su primera matriculación. Entre los motivos estarían la rápida depreciación que sufren los enchufables (el 44% de sus entregas), las mecánicas con las que estas enseñas eligieron entrar en España, aunque posteriormente han ido diversificando su oferta. Así, el mismo estudio señala que transcurridos 12 meses desde su venta, los híbridos mantienen el 75,82% de su valor, por el 72,96% de los gasolina, mientras los híbridos enchufables caen hasta el 68,84% y los eléctricos, al 66,04%. Esto se debería en buena parte a «la velocidad a la que evoluciona esta tecnología», que genera «una pronta obsolescencia» en comparación con los últimos modelos que van llegando al mercado, según apuntó el director general de la agrupación, Fernando Miguélez.

El 17% de sus ventas VE En el mismo informe, se apunta a que solo seis de sus enseñas copan el 94% de sus matriculaciones. El principal cliente es el particular, con el 69,7% de sus operaciones (por el 46,3% del mercado), mientras que la empresa se queda con el 14,3% (33,8%) y el RAC, el 16% (19,9%). Además, el 38% de sus compras son de gasolina, mientras que los híbridos enchufables se quedan conel 27 % y los eléctricos puros, el 17%, de manera que el 44% de sus estrenos lucen etiqueta Cero. Además, el17% son híbridos o microhíbridos, y el 1%, GLP.

