Andrés Viedma
Juan Ignacio Viedma

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Un estudio de Ganvam junto a DAT Ibérica, que ha analizado la depreciación de los modelos presentes en nuestro mercado, demuestra que las marcas generalistas ... mantienen, superados los tres años, el 65,55% de su valor por el 68,31% de las premium. Pero, si nos ceñimos solo a las de origen chino, que ya copan el 9,5% de las ventas, se quedaría en el 60,73%, con lo que ceden cerca del 30% de su valor a los 36 meses de su primera matriculación. Entre los motivos estarían la rápida depreciación que sufren los enchufables (el 44% de sus entregas), las mecánicas con las que estas enseñas eligieron entrar en España, aunque posteriormente han ido diversificando su oferta. Así, el mismo estudio señala que transcurridos 12 meses desde su venta, los híbridos mantienen el 75,82% de su valor, por el 72,96% de los gasolina, mientras los híbridos enchufables caen hasta el 68,84% y los eléctricos, al 66,04%. Esto se debería en buena parte a «la velocidad a la que evoluciona esta tecnología», que genera «una pronta obsolescencia» en comparación con los últimos modelos que van llegando al mercado, según apuntó el director general de la agrupación, Fernando Miguélez.

Las marcas chinas pierden más valor que las europeas