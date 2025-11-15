No llevar la señalización V16 puede acarrear sanciones

En menos de dos meses, más de 30 millones de vehículos deberán estar equipados con luces V16 conectadas. Sin embargo, todavía hay muchas dudas sobre ... estos dispositivos, especialmente en cuanto a sus aspectos legales.

Si un vehículo no dispone de la baliza V16 conectada (o en su defecto dispone de un dispositivo no válido), se considera una infracción leve, lo que acarrea una multa de aproximadamente 80 euros. Sin embargo, si en caso de avería o siniestro no se señaliza correctamente la inmovilización del vehículo, se considera una infracción grave, con multas que pueden alcanzar los 200 euros. Por tanto, la sanción dependerá de la gravedad del incumplimiento, pero en todos los casos la cuantía se sitúa entre 80 y 200 euros, sin pérdida de puntos del carnet de conducir.

En cuanto a la cobertura del seguro, el seguro obligatorio de automóviles cubre los daños a terceros, pero no siempre protege al conductor. Según la legislación vigente, las aseguradoras pueden reclamar al conductor (acción de repetición) si se demuestra negligencia grave, por ejemplo, no señalizar adecuadamente una avería. Si un vehículo detenido en la calzada provoca un siniestro por falta de visibilidad y no tenía la señal V16 conectada, la compañía aseguradora podría indemnizar a los perjudicados y después reclamar al conductor el importe pagado.