Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eléctrico hace 50 años

Jeep repartía el correo hace 50 años con un Jeep 100% eléctrico

Andrés Viedma
Juan Ignacio Viedma

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

¿Un Jeep 100% eléctrico hace 50 años? Puede parecer algo asombroso, pero la marca estadounidense no sólo ha entrado en la historia del automóvil ... por crear automóviles robustos, versátiles y capaces de adentrarse en cualquier terreno sino también por su curiosidad y su afán por explorar nuevos territorios. Esta vocación aventurera y anticonformista llevó a investigar nuevas vías en materia de electrificación, en el contexto de la crisis del petróleo, siempre con la búsqueda de respuestas prácticas y polivalentes como objetivo. El resultado fue el revolucionario Jeep DJ5-E Electruck.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  3. 3

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  4. 4 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  5. 5 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  6. 6

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  7. 7

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  8. 8 Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  9. 9 La tienda de moda que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  10. 10 Rechazan la petición de una médica residente de Osakidetza que reclamaba incluir las guardias en sus pagas extra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jeep repartía el correo hace 50 años con un Jeep 100% eléctrico

Jeep repartía el correo hace 50 años con un Jeep 100% eléctrico