Jeep repartía el correo hace 50 años con un Jeep 100% eléctrico

¿Un Jeep 100% eléctrico hace 50 años? Puede parecer algo asombroso, pero la marca estadounidense no sólo ha entrado en la historia del automóvil ... por crear automóviles robustos, versátiles y capaces de adentrarse en cualquier terreno sino también por su curiosidad y su afán por explorar nuevos territorios. Esta vocación aventurera y anticonformista llevó a investigar nuevas vías en materia de electrificación, en el contexto de la crisis del petróleo, siempre con la búsqueda de respuestas prácticas y polivalentes como objetivo. El resultado fue el revolucionario Jeep DJ5-E Electruck.

Fruto de unos trabajos iniciados en 1974, el DJ5-E Electruck se convirtió, a finales del año siguiente, en una de las primeras furgonetas de reparto totalmente eléctricas comercializadas en Estados Unidos y en el mundo.

Basado en el Jeep Dispatcher, este vehículo de propulsión trasera contaba con dos baterías de plomo ácido de 27 V, que proporcionaban una potencia de 30 CV. Era capaz de alcanzar una velocidad de 53 Km/h y ofrecía 47 Km de autonomía con un nivel de carga del 20%. Estas prestaciones que le convertían en una alternativa ideal para recorridos urbanos, hizo que el Servicio Postal de Estados Unidos, adquiriera 352 unidades de este modelo para ciudades con altos niveles de contaminación.

Actualmente, la larga relación del Jeep con el vehículo eléctrico se ha concretado, por el momento, en dos modelos de su gama actual: los Jeep Avenger y Nuevo Compass. El Jeep Avenger ofrece dimensiones compactas y prestaciones ideales tanto para la ciudad como para terrenos difíciles. Cuenta un motor de 400 V que desarrolla 115 kW (156 CV), con un par máximo de 260 Nm para una autonomía de 400 Km, según el protocolo WLTP, que puede llegar hasta los 550 Km en recorridos puramente urbanos.