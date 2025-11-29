El híbrido con mayor autonomía

Aunque hasta hace poco esta marca oriental operaba mediante un sistema de ventas por suscripción, actualmente ya lo hace de forma tradicional. En concreto, todos ... los modelos están expuestos junto al frontón Galarreta de Hernani, donde está ubicado el grupo Auto Suecia, que comercializa también la marca sueca Volvo.

El Lynk & Co 08 es un SUV híbrido enchufable de gran tamaño y es el último integrante de la familia asiática en llegar a Gipuzkoa. Se trata de un modelo que lleva un sistema híbrido enchufable con etiqueta CERO de la DGT. Destaca sobre todo por contar con una autonomía en eléctrico de más de 200 kilómetros, algo insuperable hasta el momento y que permite, a un usuario tipo, circular sin recargar la batería al menos dos o tres días de la semana.

El esquema consta de un motor térmico turboalimentado acompañado de un bloque eléctrico que desarrolla un rendimiento máximo de 349 CV, lo que no está nada mal, puesto que acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 6,8 segundos y su velocidad punta llega a 185 km/h.

La parte eléctrica se alimenta de una gran batería con 39,6 kWh de capacidad bruta con la que el Lynk & Co 08 se convierte en el híbrido enchufable con mayor autonomía homologada de nuestro mercado, con 200 kilómetros (ciclo WLTP). Para la recarga cuenta con alimentadores de alta potencia en corriente continua, hasta 85 kW, y de hasta 11 kW en corriente alterna. En un punto de carga rápida es capaz de recuperar del 10 al 80% de la capacidad de la batería en 33 minutos. La carga completa en una toma doméstica de 11 kW dura horas y media.

El hecho de que Volvo y Lynk & Co tengan mucho en común al formar parte del mismo conglomerado industrial supone que el equipamiento disponible en el 08 sea espectacular, incluso desde su acabado de acceso.

Destacan elementos como los faros de LED matriciales; acceso y arranque sin llave; asientos eléctricos y climatizados; climatizador de tres zonas; techo panorámico practicable; conectividad para dispositivos móviles; Head-Up Display; instrumentación digital con una pantalla de 10,2 pulgadas; sistema de infoentretenimiento con panel central de 15,4 pulgadas; sistema de sonido con 23 altavoces; cámaras de aparcamiento de 360º, y un completo despliegue de seguridad y asistentes a la conducción.

En el exterior, llama la atención su diseño elegante, la buena calidad de sus materiales y la agradable sensación de confort que transmite. Está muy bien equipado, y las plazas traseras son espaciosas. Su conducción es placentera y mecánicamente hablando, ofrece una gran autonomía en formato eléctrico con una autonomía en ciclo combinado de más de 1.000 kilómetros. En cuanto a su precio, para el modelo Core, parte desde los 45.936 euros, y para la versión More, desde 49.336 euros. No se incluye el plan Moves.

El 01, nueva versión

Además, la marca propone el nuevo Lynk & Co 01, un híbrido enchufable que incorpora nueva motorización y sistema de infoentretenimiento mejorado y propone un restyling con cambios estéticos en la parrilla, los pilotos, las llantas y la gama de colores. Por su parte, el habitáculo cuenta con una pantalla más grande (15,4 pulgadas), un procesador mejorado y un volante actualizado. La mecánica híbrida enchufable es ahora más potente y eficiente y se compone de un motor de gasolina 1.5 Turbo de 137 CV y otro eléctrico de 107 kW (143 CV) que rinden en conjunto 276 CV y se desarrolla con una transmisión automática DHT de tres relaciones, siendo capaz de recorrer 75 kilómetros en modo eléctrico. En cuanto a precios, el modelo Core parte desde 34.506 euros, y la versión More desde 37.786 euros, sin incluir el Moves.

Un 100% eléctrico

El 02 es el único modelo 100% eléctrico de la familia en Europa. Mide 4,46 metros de largo y ofrece un solo motor con 272 CV, y 323 Nm de par motor. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos y su velocidad punta está electrónicamente limitada a 180 km/h. La energía le llega de una batería con 66 kWh de capacidad bruta, y su autonomía llega a 435 kilómetros (ciclo WLTP), con un consumo medio de 17,6 kWh por cada 100 kilómetros recorridos. Para la recarga cuenta con sistema de corriente continua con hasta 150 kW de potencia y de hasta 22 kW en corriente alterna. Recupera del 10 al 80% de la carga en apenas 30 minutos. En una toma doméstica de 11 kW la batería se recarga al completo en 7 horas y media. Actualmente, los precios del modelo Core parten desde 31.061 euros y en la versión More desde 34.461 euros, sin incluir plan Moves.