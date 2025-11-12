Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Para finales de este año está previsto que llegue este SUV Coupé con hasta 600 kilómetros de autonomía.
Toyota C-HR+ eléctrico

Más grande y 100% eléctrico, llega a finales de año

Con un diseño rompedor, prestaciones destacadas, y una autonomía de hasta 600 km, este modelo de mucho éxito llega para ampliar la oferta 100% eléctrica. Desde 36.500 euros o 250 €/mes con financiación Toyota Easy Plus

Andrés Viedma
Juan Ignacio Viedma

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Se trata de un crossover coupé con elementos muy característicos. El paragolpes, la parrilla y los faros frontales son exclusivos de esta versión 100% eléctrica. ... En la parte trasera, su silueta se ve imponente con unas formas cuadradas y los faros 100% LED. Además, ha crecido en comparación con el C-HR pues llega a los 4,520 metros de longitud, y su maletero cubica 416 litros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  3. 3

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  4. 4 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  5. 5 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  6. 6

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  7. 7

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  8. 8 Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  9. 9 La tienda de moda que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  10. 10 Rechazan la petición de una médica residente de Osakidetza que reclamaba incluir las guardias en sus pagas extra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Más grande y 100% eléctrico, llega a finales de año

Más grande y 100% eléctrico, llega a finales de año