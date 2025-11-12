Más grande y 100% eléctrico, llega a finales de año

Se trata de un crossover coupé con elementos muy característicos. El paragolpes, la parrilla y los faros frontales son exclusivos de esta versión 100% eléctrica. ... En la parte trasera, su silueta se ve imponente con unas formas cuadradas y los faros 100% LED. Además, ha crecido en comparación con el C-HR pues llega a los 4,520 metros de longitud, y su maletero cubica 416 litros.

En el apartado de conectividad, dispone de dos cargadores inalámbricos para el teléfono móvil, puertos USB, y una pantalla en el salpicadero de 14 pulgadas, así como un cuadro de mandos digital de hasta 7 pulgadas. La navegación incluye una función de planificación de rutas que calcula las mejores opciones de recarga según la carga y la autonomía.

Ofrece el acabado Advance, entrada a la gama, con elemento de serie como asientos tapizados en materiales sostenibles (tela y cuero sintético), cuadro digital de 7 pulgadas, y climatización por bomba de calor, además de un cargador embarcado de 11 kW en corriente alterna. El Spirit, añade distintos elementos más, y un cargador de 22 kW para carga más rápida en CA.

Solo se comercializará el C-HR+ Electric con la batería de 77 kWh, tanto en configuración 2WD como AWD. La versión de tracción delantera (2WD) desarrolla 224 CV (165 kW) y homologa hasta 609 km de autonomía en ciclo WLTP, situándose entre las mejores cifras del segmento. Por encima se sitúa la variante de tracción total (AWD) con doble motor eléctrico, que alcanza 343 CV (252 kW) con una autonomía de hasta 500 km.

Ambas versiones admiten carga rápida del 10 al 80% en 30 minutos, y cuentan con preacondicionamiento inteligente de la batería para mantener esas cifras incluso en climas fríos. El Toyota C-HR+ avanza además en seguridad. Todas sus versiones incluyen Toyota Safety Sense, con asistencias como Detector de Ángulo Muerto, Luces de Carretera Adaptables y Freno de Asistencia en Aparcamiento.

Por otro lado, la carga rápida CC permite alcanzar hasta 150 kW, reduciendo los tiempos de espera. La marca garantiza la batería durante 8 años o 160.000 km, ampliable hasta 10 años o 250.000 km con las revisiones oficiales.