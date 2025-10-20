Ford Transit, 60 años de liderazgo y servicio ininterrumpido

Ford España celebra el 60 aniversario de la Transit con un homenaje a sus seis décadas de liderazgo en el mercado de vehículos comerciales, siendo ... un estandarte de la innovación y la productividad.

Desde su lanzamiento en 1965, la familia Transit se ha expandido con modelos como la Transit Connect, Custom y Courier, adaptándose a diversas necesidades y consolidando su éxito de ventas a escala global.

La Ford Transit se proyecta hacia el futuro a través de Ford Pro, la división global de Ford que ofrece un ecosistema integral de vehículos, software, servicios y soluciones de recarga para maximizar la productividad de los negocios. De alguna forma sirve de apoyo a sus propietarios.

La gama Transit ha marcado todo un hito en el mercado, convirtiendo a Ford Pro en la marca de vehículos comerciales más vendida en Europa en los últimos 10 años de forma ininterrumpida.

La gama Transit actual cuenta con versiones electrificadas en todos sus modelos.

Desde su concepción como «Project Redcap» hasta su actual rol como pilar de Ford Pro, la Transit ha evolucionado constantemente para mantenerse a la vanguardia de la industria.

