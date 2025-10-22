Excelente dinamismo con una potencia más que efectiva

En contra de lo que va siendo habitual, ofrece botones físicos para funciones esenciales como el climatizador; o ADAS que no se reactivan cada vez ... que arrancamos el coche, además de contar con una dotación muy completa de elementos.

El FR Special Edition destaca por contar elementos como los faros Full LED, los detalles a contraste en gris mate, el marcado alerón o las llantas de 18 pulgadas y, opcionalmente, varios diseños de 19 pulgadas. Además, se agradece la amplia superficie acristalada, que favorece claramente la visibilidad frente a nuevos diseños de carrocería menos prácticos.

Dentro sigue mostrándose muy práctico con una instrumentación digital personalizable de 10.25 pulgadas y un sistema de infoentretenimiento de 9.2 pulgadas, estas pantallas con buena resolución, gráficos, fluidez y respuesta táctil. En suma, ofrece una ergonomía del conjunto es muy buena ya que todo queda al alcance de la mano. Con respecto a la calidad, transmite una buena sensación de empaque tanto al tacto como a la vista.

Respecto al maletero, cubica 510 litros, que se amplian a 1.604 litros abatiendo la segunda fila (60:40). El espacio de carga tiene formas muy regulares, portón eléctrico, buen tapizado, iluminación, ganchos, argollas, un piso regulable a dos alturas con doble fondo.

Se mueve gracias al motor 1.5 TSI de 150 CV DSG-7, de muy buen rendimiento y consumos razonables, llegando a los 202 km/h. En el selector giratorio de la consola central se eligen los cuatro modos de conducción: Eco, Normal, Sport e Individual. La caja DSG, por su parte, le brinda al conjunto una gran elasticidad, con una suavidad y rapidez en los cambios muy acertadas y que se notan mucho.

Dinámicamente muy acertado, gracias a su tacto preciso y directo -suspensiones firmes- ofrece gran sensación de seguridad y es ideal para los que disfrutan conduciendo.

Con los acabados Style, Xperience y FR Special Edition, sigue siendo uno de los favoritos en el segmento C-SUV.

Atractivo por diseño, funcional en el puesto de conducción, espacioso en el habitáculo, y bastante completo en equipamiento, su relación calidad/precio, sigue dando guerra a los más modernos.