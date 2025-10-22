Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aunque ya lleva tiempo en elmercado, sigue estando en elcandelero por todo lo queofrece en todos los sentidos.
SEAT ATECA 1.5 TSI FR SPECIAL EDITION

Excelente dinamismo con una potencia más que efectiva

Es un coche vistoso, bien aprovechado, sencillo de utilizar y con una conducción entre las mejores. Tiene 150 CV muy aprovechables gracias a su caja de cambios automática DSG

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

En contra de lo que va siendo habitual, ofrece botones físicos para funciones esenciales como el climatizador; o ADAS que no se reactivan cada vez ... que arrancamos el coche, además de contar con una dotación muy completa de elementos.

