Etiqueta B de la DGT en España: qué pasará con la situación de los coches en los próximos años

A partir del 1 de enero de 2026, la movilidad de los vehículos con la etiqueta B de la DGT se verá significativamente restringida en diversas ciudades españolas. Las zonas de bajas emisiones (ZBE) están implementando medidas cada vez más restrictivas para reducir la contaminación y mejorar la calidad el aire.

La nueva normativa supondrá un cambio bastante importante para quienes tengan este tipo de vehículos, que deberán adaptarse a estas nuevas limitaciones o considerar la adquisición de un coche con una etiqueta ambiental más eficiente. La Unión Europea estableció como fecha el 2035 para la prohibición de la venta de vehículos diésel y gasolina, con el objetivo de que desaparezcan de las carreteras en 2050.

Madrid, y las localidades que superen los 50.000 habitantes de Cataluna, serán las primeras en restringir la total circulación a los vehículos que dispongan de la etiqueta medioambiental B de la DGB debido a la Ley 7/2021 del Cambio Climático y Transición Energética. No obstante los vehículos de gasolina matriculados antes de 2006 suelen tener la etiqueta B, pero si cumplen con la normativa Euro 4 o superior, pueden optar por la etiqueta C.

¿Cómo solicitar el cambio de etiqueta? Solicitar la nueva etiqueta requiere certificar que el motor del vehículo que demanda la pegatina C dispone de la normativa Euro correspondiente, por eso lo ideal es acudir al concesionario oficial de la marca y que el taller revise y certifique la homologación. Los pasos deben de ser los siguientes:

Verificar la normativa Euro: consultar el manual del vehículo y acudir al taller oficial para obtener, un certificado de conformidad que acredite que el coche cumple con los requisitos de emisiones. Esta operación cuesta unos 150 euros.

Solicitar el cambio a la DGT: presentar el certificado de conformidad, el permiso de circulación y el DNI en una oficina de la DGT.

Abonar la tasa correspondiente: es necesario pagar una pequeña tasa (9 euros) por la gestión del cambio de etiqueta.

Recibir la nueva etiqueta: una vez aprobada la solicitud, la DGT remitirá en más o menos una semana la nueva etiqueta C. Esta se deberá recoger en correos y abonar otros 6 euros.

En Bilbao también están comenzando con las restricciones a estos vehículos. A partir del mes de junio de este año 2025 tendrán prohibido el paso por su zona de bajas emisiones, con la excepción solo de si el coche está empadronado dentro del área. Estos últimos tendrán una prórroga hasta finales del año 2029.

En Cataluña, según ha informado la Generalitat, será a partir del 1 de enero de 2026 cuando los vehículos con etiqueta B de la DGT no podrán acceder a ninguna Zona de Bajas Emisiones, pero solo en los días en los que se haya activado protocolos anticontaminación por mala calidad del aire. Sin embargo, no será hasta el 1 de enero de 2028 cuando se establecerá la prohibición de carácter general no pudiendo acceder a estas zonas ninguno de los vehículos antes mencionados.

¿Todavía no sabes qué #DistintivoAmbiental le corresponde a tu vehículo? Consúltalo en el enlace al final de este post. Ahí obtendrás también información sobre qué significa cada distintivo o cómo obtener la etiqueta que le corresponde a tu vehículo. 👉 https://t.co/JjBWMNLAac pic.twitter.com/7EfpYNors9 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 18, 2024

Las siguientes ciudades de España que comenzarán a limitar a vehículos con etiqueta B serán Málaga y Palma de Mallorca. A partir del 1 de enero de 2027 el ayuntamiento de Palma establece que los vehículos con distintivo medioambiental B no podrán acceder a la ZBE. De esta manera, en poco menos de dos años no podrán acceder a estas zonas los coches de gasolina matriculados antes del 2006 y los coches diésel anteriores a 2015. Y, por último, para 2030 será el momento de los coches con distintivo C.

Vehículos con etiqueta B: las restricciones que vienen

Desde su implantación allá por 2016 del sistema de etiquetas ambientales de la DGT, los vehículos se encuentran divididos en clases según sus emisiones contaminantes. Hay cuatro tipos de distintivos ambientales, cada uno está representado con un color: Etiqueta 0 emisiones (Azul), etiqueta ECO (Azul y verde), etiqueta C (verde) y etiqueta B (amarilla). Aquellos vehículos que no llevan el distintivo se consideran un 50% más contaminantes porque no cumplen con los requisitos para ser clasificados como vehículos limpios.

Así pues, tienen derecho a llevar la etiqueta B amarilla aquellos turismos y furgonetas ligeras de gasolina que estén matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006. Además de los vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006 en adelante.

¿Esta normativa será aplicable a todas las ciudades de España?

La Ley 7/2021 del Cambio Climático y Transición Energética es aplicable en todos los municipios con más de 50.000 habitantes. Por tanto, hay lugares de España en los que no es necesario crear una Zona de Bajas Emisiones y, por tanto, no influye la clasificación de las etiquetas de los coches.

¿Vale la pena comprar un coche con etiqueta B?

Según indica el Real Automóvil Club de España (RACE), si vives en un municipio con una Zona de Bajas Emisiones no vale la pena comprar un coche con etiqueta B si consideras lo explicado sobre el futuro de los coches de combustión con etiqueta B o C. «Teniendo en cuenta la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, si tienes pensado vender tu vehículo y adquirir otro nuevo, es más recomendable que tenga etiqueta ECO o Cero, aunque todo depende del municipio donde vivas, ya que algunos van a ser más restrictivos que otros con el distintivo ambiental», indican.