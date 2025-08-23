En España, los clientes de Renault eligen modelos 'made in Spain'

En los siete primeros meses de 2025, más de la mitad de los vehículos Renault vendidos en España han sido fabricados en el país. Concretamente, ... el 54,9% de las unidades comercializadas –un total de 27.996 vehículos– han salido de las líneas de producción de las factorías de Valladolid y Palencia.

Gran parte de este resultado se debe a que España es el Polo de Hibridación de Renault Group a nivel mundial, al producir cinco de los siete modelos híbridos que actualmente comercializa la marca Renault: Captur y Symbioz se producen en Valladolid, y Nuevo Austral, Nuevo Espace y Rafale en Palencia. Con 12.368 unidades matriculadas, Captur es el vehículo de Renault producido en España más vendido en el país seguido de Austral (6.489), Symbioz (4.831), Rafale (2.761) y Espace (1.541) –las 6 unidades restantes se corresponden con stock de Mégane de cuarta generación–.

Todos ellos están disponibles con motorizaciones full hybrid E-Tech, tecnología desarrollada para ofrecer una conducción eficiente, silenciosa y respetuosa con el medio ambiente. Pueden circular en modo eléctrico hasta el 80% del tiempo por la ciudad, sin enchufarse.