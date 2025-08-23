Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En España, los clientes de Renault eligen modelos 'made in Spain'

Juan Ignacio Viedma

Juan Ignacio Viedma

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

En los siete primeros meses de 2025, más de la mitad de los vehículos Renault vendidos en España han sido fabricados en el país. Concretamente, ... el 54,9% de las unidades comercializadas –un total de 27.996 vehículos– han salido de las líneas de producción de las factorías de Valladolid y Palencia.

