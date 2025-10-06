Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Renault Alaskan, uno de los modelos de la gama de la marca en Colombia F. P.

¿Nueva era automotriz? Renault y Chery podrían unir fuerzas en Latinoamérica

Agencias

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:42

Comenta

El grupo Renault y el grupo asiático Chery Automobile (dueño de marcas como Ebro y Omoda & Jaecoo, que operan en España) están en conversaciones para asociarse en la fabricación conjunta de automóviles en América del Sur en búsqueda de un mayor crecimiento en la región por parte de ambas compañías.

El proyecto de ambas marcas podrían establecerse tanto en Colombia como en Argentina, donde Chery tendría acceso a la red de fábricas existentes de Renault a cambio de proporcionar capital y diseño de productos, según 'Bloomberg News'.

El fabricante de automóviles chino utilizaría la planta de Renault en Envigado (Colombia) para fabricar coches de combustión bajo la marca Renault y el resto vendidos como vehículos Chery.

En la fábrica de Renault en Córdoba (Argentina), Chery estaría considerando invertir en una línea de camionetas híbridas enchufables, con el grupo galo para servir como distribuidor general de los vehículos, aunque ambas propuestas estarían en una fase muy inicial.

Para Renault no sería la primera fusión con otro fabricante asiático en América del Sur ya que, en Brasil, la marca francesa trabaja con Zhejiang Geely Holding Group en la fabricación y venta de modelos eléctricos y otros vehículos de bajas emisiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  4. 4

    Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián
  5. 5

    «Supongo que me ha pasado factura la gestión, pero contentar a todos es imposible»
  6. 6 La curiosa tienda vasco-japonesa del País Vasco francés en la que «las señoras hacen sus compras»
  7. 7 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  8. 8 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  9. 9 Una Real inoperante cae ante un Rayo muy pirata
  10. 10

    El PNV «no apoyará» el paro de tres horas en favor de Palestina por considerarlo «exagerado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿Nueva era automotriz? Renault y Chery podrían unir fuerzas en Latinoamérica

¿Nueva era automotriz? Renault y Chery podrían unir fuerzas en Latinoamérica