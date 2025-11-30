Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La compañía ha cumplido 45 años desde su llegada a España Northgate

Northgate supera los 75.000 vehículos en su flota de renting

Juan Roig Valor

Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:00

Northgate ha superado los 75.000 vehículos en su flota en España, una cifra que la compañía considera un hito dentro de su estrategia de expansión y que llega dos años después de rebasar las 60.000 unidades. El aumento se apoya en un crecimiento del 9% en las matriculaciones respecto al mismo periodo de 2024.

El récord coincide con el 45º aniversario de la empresa de renting en España, donde ha construido una red de 36 centros con talleres propios y más de 3.000 concertados, empleando a más de 1.400 profesionales.

Esta infraestructura sostiene un modelo centrado en la flexibilidad del servicio, orientado principalmente a clientes profesionales: un 70% de la flota corresponde a vehículos industriales, aunque la oferta incluye también turismos y SUV para empresas, autónomos y particulares.

Northgate defiende que la diversificación de servicios y la capacidad de ajustarse a las necesidades de cada cliente han sido claves para consolidarse en un mercado que busca mayor eficiencia y control de costes.

Además del renting flexible, la compañía opera divisiones específicas como Northgate Talleres –abierta a vehículos propios y ajenos– y dos canales de venta de ocasión, Northgate Ocasión y Northgate Trade. A ello se suma Northgate Data, una solución de telemetría que permite analizar y optimizar flotas.

En el ámbito de la transición energética, la empresa fue de las primeras en introducir vehículos eléctricos en renting flexible, una modalidad que permite acceder a ellos sin permanencia. También ofrece servicios vinculados a la electrificación, como la gestión de puntos de recarga y asesoramiento para la integración de estos vehículos en flotas corporativas.

El consejero delegado, Jorge Alarcón, destacó durante la celebración del aniversario que disponer de una flota amplia y adaptada ha sido determinante para alcanzar este volumen.

Por su parte, el director comercial y de marketing, Eduardo González de la Rocha, subrayó que el crecimiento acumulado en flota, infraestructuras y servicios resume la evolución de la compañía durante estas cuatro décadas y media.

