Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El 69% de los proveedores compite con piezas fabricadas en China FP

La mitad de los proveedores de automoción prevén recortar su producción

Juan Roig Valor

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

Los fabricantes europeos de componentes del automóvil advierten de que la competitividad del continente se está deteriorando a un ritmo que pone en riesgo su capacidad industrial. Según el último 'CLEPA Pulse Check', elaborado junto a McKinsey, la caída de la rentabilidad, la reducción de capacidad productiva y la creciente presión de las importaciones chinas dibujan un escenario de riesgo estructural para el sector.

El informe revela que siete de cada diez proveedores prevén beneficios inferiores al 5%, el mínimo necesario para sostener inversiones en tecnología, formación y nuevas capacidades.

Un tercio espera ganancias nulas o muy reducidas, lo que compromete el empleo y el desarrollo de futuros proyectos. Las perspectivas no mejoran a medio plazo: en 2026, el 70% de las empresas seguirá por debajo de ese umbral.

La pérdida de competitividad afecta ya a la huella industrial del oeste de Europa. La mitad de los proveedores planea recortar su capacidad productiva en la región en los próximos cinco años, mientras que solo un 10% prevé ampliarla. En contraste, las empresas ven mayores oportunidades en mercados más predecibles y con menores costes, como Norteamérica y Asia.

A esta presión se suma el avance de los proveedores chinos. El 69% de las empresas europeas compite ya con productos importados desde China, 12 puntos más que en la primavera. Tres de cada cuatro esperan que esa presión aumente aún más en los próximos meses.

Benjamin Krieger, secretario general de CLEPA, alerta de que la situación puede desembocar en un vaciamiento industrial si no se toman medidas urgentes: reducción del coste eléctrico, menos cargas burocráticas, mejores condiciones de financiación y políticas de contenido local que retengan el conocimiento crítico en Europa.

El sector reclama además un marco tecnológico flexible y neutro que permita acelerar la innovación y la descarbonización sin lastrar la transición.

«Sin una acción decidida, la fabricación de componentes en Europa corre el riesgo de desaparecer», advierte Krieger.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  4. 4 El joven que deja su empleo fijo en Mercadona para abrir la única pescadería de su pueblo: «La vida rural también merece luz»
  5. 5 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  6. 6 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  7. 7

    Gobierno Vasco, BBK y Kutxabank se alían y presentan una oferta de 500 millones para comprar Ayesa
  8. 8

    Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  9. 9 Investigan un atropello de dos alumnas en Logroño por su posible relación con un caso de acoso escolar
  10. 10

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La mitad de los proveedores de automoción prevén recortar su producción

La mitad de los proveedores de automoción prevén recortar su producción