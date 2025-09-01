Katrin Adt es nombrada nueva CEO de Dacia con el objetivo de impulsar la electrificación

Patxi Fernández Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:19 Comenta Compartir

Renault Group ha anunciado el nombramiento de Katrin Adt como nueva CEO de la marca Dacia. Adt, que se incorpora al grupo para asumir el cargo, sustituye a Denis Le Vot, quien deja la compañía.

Con este cambio, la marca especialista en movilidad asequible se prepara para enfrentar su próximo gran reto: la transición hacia la electrificación de su gama.

Katrin Adt cuenta con una sólida trayectoria de casi 26 años en la industria automovilística, desarrollada principalmente en Daimler y Mercedes-Benz. Con formación en derecho, ha ocupado diversos cargos de alta responsabilidad: CEO de Mercedes-Benz en Luxemburgo, VP de Desarrollo de Recursos Humanos en Daimler, CEO de la marca Smart y posteriormente CEO de Mercedes-Benz Own Retail Europe.

Más recientemente, dirigió la Auditoría Corporativa en Mercedes-Benz. Con una carrera enfocada principalmente en ventas y retail, Katrin ha liderado varias transformaciones fundamentales, incluida la transición de Smart hacia una marca 100 % eléctrica. Katrin también está firmemente comprometida con la promoción de la diversidad y el mentoring de mujeres en tecnología.

Esta experiencia en el ámbito de las ventas, el retail y la electrificación es considerada un activo clave para el futuro de Dacia.

Según François Provost, CEO de Renault Group «bajo el liderazgo de Denis, la marca Dacia se ha consolidado como una marca fuerte, con una gama de productos atractiva que ha logrado captar una base de clientes más amplia. En nombre de Renault Group, quiero expresar mi agradecimiento a Denis por todos sus logros a lo largo de los años. Quiero dar la bienvenida a Katrin Adt, cuya experiencia en la industria automovilística será un activo clave para Dacia».

«Estamos encantados de dar la bienvenida a Katrin al frente de Dacia. Su amplio conocimiento y experiencia en desarrollo de negocio nos permitirá mantener el impulso de la marca y, sobre todo, afrontar juntos el próximo gran reto: electrificar la gama de productos 'à la Dacia'. Ahora que la marca se ha consolidado en el podio del mercado europeo de ventas al por menor, nos corresponde convertirla en un nuevo referente en vehículos electrificados», afirmó Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer de Renault Group.

Por su parte, la nueva CEO se mostró entusiasmada por «contribuir a escribir el próximo capítulo de su extraordinaria historia de éxito» y afirmó que Dacia representa una «visión audaz, inteligente y accesible de la movilidad» que se encuentra en un momento clave tanto tecnológico como social.

«Más que una marca, Dacia representa una visión audaz, inteligente y accesible de la movilidad. Estamos plenamente movilizados, junto a todos los equipos de Dacia y del Grupo, así como nuestros proveedores, socios y distribuidores, para continuar este extraordinario viaje. Con energía, ambición y un propósito compartido, seguiremos desafiando las convenciones y ofreciendo un valor significativo a nuestros clientes», destacó Katrin Adt