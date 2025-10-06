Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartel alusivo a la campaña de la marca de automóviles

«Cupra te quita la multa» es el nuevo incentivo para pasarse a la movilidad eléctrica

Andrés Viedma

Andrés Viedma

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:59

«Cupra te quita la multa»: así ha llamado la marca automovilística a su nueva campaña disruptiva para incentivar a dar el salto a las ... tecnologías de electrificación, y contribuir así a una ciudad más limpia. Si un conductor ha recibido una multa por acceder con su vehículo a una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sin etiqueta medioambiental Eco o Cero, Cupra le devuelve el importe en forma de descuento directo de 500 euros, por la compra de un modelo de la marca, en versión e-HYBRID (híbrido enchufable Phev), o 100% eléctrico (BEV).

