«Cupra te quita la multa» es el nuevo incentivo para pasarse a la movilidad eléctrica
Lunes, 6 de octubre 2025, 08:59
«Cupra te quita la multa»: así ha llamado la marca automovilística a su nueva campaña disruptiva para incentivar a dar el salto a las ... tecnologías de electrificación, y contribuir así a una ciudad más limpia. Si un conductor ha recibido una multa por acceder con su vehículo a una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sin etiqueta medioambiental Eco o Cero, Cupra le devuelve el importe en forma de descuento directo de 500 euros, por la compra de un modelo de la marca, en versión e-HYBRID (híbrido enchufable Phev), o 100% eléctrico (BEV).
La campaña «Cupra te quita la multa» estará activa hasta el 31 de octubre de 2025 y se dirige a clientes particulares o autónomos que presenten una multa emitida entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2025, siempre que esté abonada.
El descuento será de hasta 500 euros sobre el PVP recomendado, aplicable a una única operación de compra por cliente.
