Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo Raval, presentado por el presidente interino de Seat/Cupra, Markus Haupt efe

Cupra muestra en Munich un anticipo del Raval, su eléctrico urbano para llegar a todos los públicos

Àlex Gubern

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:54

Del mismo modo que el Seat 600 «democratizó» en una España muy distinta a la actual el acceso a los vehículos de motor, con el ... Cupra Raval que llegará al mercado en 2026 la automovilística española pretende «democratizar» el acceso a los vehículos eléctricos. Con un precio de salida a partir de los 25.000 euros, Seat como compañía -y el Grupo Volkswagen al que pertenece la española- pretenden hacer accesible la movilidad eléctrica con un vehículo que ha podido verse por primera vez hoy en el IAA Mobility 2025 de Munich, aunque todavía camuflado bajo un vinilo que mostraba precisamente un plano de las calles del barrio del Raval.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un sanción para ponerle aún más emoción
  2. 2 El propietario del Israel Premier Tech califica a Euskadi como «bastión de separatistas y activistas de extrema izquierda»
  3. 3 Entrenadores apuntan a la organización: «Estamos viviendo la inquisición en la Bandera de la Concha»
  4. 4

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  5. 5 John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»
  6. 6

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor
  7. 7 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»
  8. 8

    ZETAK vuelve a sorprender: habrá Mitoaroa III en Bilbao
  9. 9

    Arraun deja La Concha a punto de caramelo
  10. 10

    Juristas atribuyen al colapso el retraso de juicios en Gipuzkoa a detenidos con antecedentes policiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cupra muestra en Munich un anticipo del Raval, su eléctrico urbano para llegar a todos los públicos

Cupra muestra en Munich un anticipo del Raval, su eléctrico urbano para llegar a todos los públicos