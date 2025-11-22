Los Cupra León, Formentor y Born obtienen 5 estrellas EuroNCAP
Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00
Cupra consigue de nuevo la máxima calificación de 5 estrellas en las pruebas de seguridad Euro NCAP para los modelos León, Formentor y Born, bajo ... las más exigentes normas de 2025.
El protocolo Euro NCAP de este año introduce criterios de evaluación más estrictos en cuatro áreas clave: protección de ocupantes adultos, protección de ocupantes infantiles, seguridad de los usuarios vulnerables de la vía y sistemas de seguridad activa. Las actualizaciones de 2025 incluyen pruebas más realistas de impacto con peatones, casos más complejos de circulación en cruces y evaluaciones biomecánicas mejoradas.
Para cumplir estos requisitos más exigentes, el León y el Formentor están equipados con nuevas tecnologías de seguridad, entre las que se incluye un conjunto de sensores de cámara y radar que dan soporte a las funciones avanzadas de asistencia al conductor.
El sistema Front Assist actualizado ahora incorpora asistencia en cruces, detección de escenarios de giro y prevención de colisiones frontales. Estos sistemas están diseñados para reconocer posibles accidentes y responder ante ellos en un rango más amplio de situaciones reales, lo que ayuda a prevenir los impactos.
Además de los sistemas activos, se ha evaluado la resistencia a impactos laterales contra postes y en el lado derecho del vehículo mediante pruebas virtuales.
