Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los Cupra León, Formentor y Born obtienen 5 estrellas EuroNCAP

Andrés Viedma

Andrés Viedma

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Cupra consigue de nuevo la máxima calificación de 5 estrellas en las pruebas de seguridad Euro NCAP para los modelos León, Formentor y Born, bajo ... las más exigentes normas de 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa
  2. 2

    Gipuzkoa lidera la transmisión de viviendas por herencia con once operaciones al día
  3. 3

    «Hay un niño que encaja en vuestra familia»
  4. 4 Clasificación del Zurich Maratón de San Sebastián 2025
  5. 5

    Rompe dos ventanas de una clínica de Irun y se lleva un ordenador portátil y un móvil
  6. 6

    Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto
  7. 7

    El atasco en los juzgados guipuzcoanos se agrava al rozar los 50.000 casos sin resolver
  8. 8

    La polarización de la Justicia, a juicio
  9. 9

    250 profesores denunciaron ante Educación acoso y agresiones de alumnos el curso pasado
  10. 10

    «Hay personas que comparten no solo vivienda, sino la propia habitación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los Cupra León, Formentor y Born obtienen 5 estrellas EuroNCAP

Los Cupra León, Formentor y Born obtienen 5 estrellas EuroNCAP