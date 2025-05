El coche en propiedad, la mejor opción

El renting y el uso compartido ('carsharing') del coche están cambiando poco a poco el concepto de propiedad tradicionalmente asociado al automóvil. Sin embargo, la ... gran mayoría de conductores (87%) declara que prefiere tener un coche en propiedad, mientras que el 13% afirma que se decanta por otras formas de utilización como el pago por uso o el 'carsharing', según el análisis del Observatorio Cetelem, de BNP Paribas Personal Finance.

Es curioso observar que el 36% de los conductores que dice no querer un coche en propiedad declara que no lo necesita, además de que no se lo puede permitir, siendo los más numerosos los conductores con edades comprendidas entre los 25 y 34 años. El 31% afirma que prefiere utilizar medios de transporte más sostenibles, destacando los más jóvenes de entre 18 y 24 años.

Por último, un 18% de los encuestados declara que, aunque le gustaría tener un vehículo en propiedad, no se lo puede permitir económicamente.

La opción de la adquisición del vehículo a través del renting a particulares es cada vez más conocida por los conductores españoles y también más demandada a la hora de adquirir un vehículo. El 13% de los conductores españoles ha adquirido su coche a través del renting (un 2% más que en 2023), y un 55% estaría dispuesto a hacerlo en un futuro.

Para las personas encuestadas, lo más ventajoso del renting son que las reparaciones y mantenimiento del coche estén incluidos en la cuota mensual (63% frente al 62% en 2023) y también poder cambiar de coche según las necesidades (50% frente al 46% en 2023).

También destacan el hecho de no pagar entrada, sino sólo mensualidades (un 37%), que la cuota mensual fija facilita la planificación de gastos (un 35%), que se tiende a elegir vehículos más ecológicos y eficientes (un 12%) y que los coches de renting suelen incluir más sistemas de seguridad que la media (un 9%).

Respecto a los inconvenientes, lo peor es no ser el propietario del coche (50% frente al 47% en 2023). Pero también el hecho de tener que pagar un sobrecoste en el caso de pasarte de los kilómetros establecidos en el contrato o una penalización cuando se quiere cancelar el contrato con antelación, con un 42% y un 41% de menciones, respectivamente.

El 'carsharing', mejor

El uso de servicios adicionales en relación a la utilización del automóvil continúa creciendo en España. Así, los servicios más usados son los de tipo ridesharing (Uber, Cabify), que han sido usados, al menos una vez, por el 59% de los usuarios. Un 38% ha usado carpooling (como BlaBlaCar); un 19% 'carsharing' (Car2go, Wible, Zity, e-mov, eCooltra, etc); un 10% el alquiler de coches particulares (SocialCar); y un 4% algún modelo de suscripción. La frecuencia de uso sigue siendo en la mayoría de los casos de forma ocasional (67% frente al 64% en 2023). Sólo el 3% declara utilizarlos diariamente.

Pero hay que tener en cuenta que un 17% los utiliza al menos una vez al mes, y al 13% que lo hace semanalmente –lo cual es importante–, aunque en ambos casos muestran caídas respecto al año anterior.

Las ventajas que se destacan de este tipo de servicios son que no se paga aparcamiento (44%), el precio y ahorro de costes (42%), la disminución de la contaminación (35%), que favorecen que haya menos atascos (27%), y que se pueden usar en momentos de restricciones por contaminación (25%).

En cuanto a las desventajas, se señala que no siempre hay coches disponibles (54%), que no es rentable para trayectos largos (47%), que dependen del móvil y si te quedas sin batería no puedes ni reservar ni abrir el coche de alquiler (40%), que en caso de atasco o de no encontrar aparcamiento el coste se dispara (28%), y que los seguros sólo cubren hasta un límite de dinero (23%).

El coche eléctrico

En cuanto al coche eléctrico se refiere, aunque el principal motivo por el que los conductores españoles no comprarían un vehículo de estas características sigue siendo el precio elevado (60%), este disminuye notablemente respecto al año anterior en seis puntos porcentuales. Los siguientes motivos más mencionados son la insuficiente autonomía (56% frente al 57% en 2023), y el tiempo de recarga (37% frente al 39%). Es importante señalar el fuerte descenso en diez puntos porcentuales en el porcentaje de consumidores que afirma que uno de los problemas es la falta de puntos de recarga que pasa del 40% en 2023 al 30% en 2024.