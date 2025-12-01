Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Autowag presenta el nuevo VW T-ROC

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:57

El concesionario beasaindarra de VW, Autowag, ha presentado el nuevo VW T-ROC, un modelo que desde su lanzamiento en 2017, ha sido uno de los pilares de la marca con más de 2 millones de unidades vendidas en Europa, y más de 100.000 clientes en España.

La nueva generación presentada es más deportiva y elegante, con un interior completamente renovado y gran calidad general, apoyado en nuevos motores hibridados, que lo dotan de la etiqueta ECO de la DGT.

Con este modelo Volkswagen culmina una etapa iniciada en 2024 en la que se ha renovado prácticamente toda su gama de motores de combustión, gracias a la cual se puede decir que VW cuenta con la gama de combustión tradicional más actual, eficiente y completa de su historia. Para 2026 está prevista la llegada de la renovada familia ID., la gama 100 % eléctrica del Volkswagen con ID.3, ID.4 y el ID.7.

