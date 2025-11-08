El Audi Q3 se actualiza para seguir en la cima

A partir de su nacimiento en 2011 en Martorell, el Q3 es un modelo que ha cosechado un éxito enorme en todos los países, con ... más de 2,7 millones de ventas y gran demanda en nuestro mercado en el que en 2024 se entregaron más de 11.000 unidades y pasó a ser el Audi más vendido.

Hemos podido conocer y conducir la tercera generación que resulta ser un SUV medio de calidad y con muchos de sus componentes procedentes del Q5, cuya última evolución tuvo lugar hace unos meses.

El Q3 ha crecido 4 cm de largo y tiene ahora 4,53 metros de longitud y una distancia entre ejes de 2,86 metros y estrena el nuevo lenguaje de diseño con la parrilla Singleframe al frente, que ahora resulta más ancha y estrecha además de ir situada en una posición más elevada.

Además, las firmas lumínicas del tipo OLED que incorpora son ahora más elaboradas especialmente en la zona trasera y que pueden modificarse a voluntad del usuario.

Dos tipos de carrocería

Disponible con dos tipos de carrocería, la original y la Sportback, el nuevo Q3 resulta más estilizado y provisto de una imagen atractiva y diferenciadora, aunque por su aspecto y tamaño uno puede confundirlo con su «hermano mayor» Q5, algo totalmente lógico al ser hermanos de gama.

Por dentro, el despliegue de materiales nobles y la calidad de terminación, con el clásico sello de la marca, establecen claras diferencias especialmente con la hornada de modelos chinos que inunda el mercado en estos tiempos.

Igualmente, en el habitáculo se perciben cambios importantes como la tradicional palanca de cambios que ahora desaparece de la consola central y se integra en la columna de la dirección, liberando espacio.

Los mandos del limpiaparabrisas cambian de ubicación y ahora se apuesta por unas curiosas «unidades de control táctiles» situadas a ambos lados del volante que sustituyen a las palancas tradicionales. Una solución diferente que, aunque pueda parecer extraña al principio, resulta práctica en el uso diario por lo que defienden desde la marca alemana. Estos mandos táctiles de los intermitentes y los limpiaparabrisas son disruptivos, un poco extraños e incómodos de accionar aunque a medida que se van utilizando uno se va acostumbrando.

Destaca especialmente el nuevo sistema Audi Digital Stage, formado por dos pantallas de 11,9 y 12,8 pulgadas, que se presentan en un único panel y aportan toda la información necesaria con una calidad excelente. Este sistema utiliza la plataforma Google Automotive y mejora lo visto en modelos como el A5 o el Q5, ofreciendo ahora más opciones de personalización, un cuentarrevoluciones real y la posibilidad de proyectar el mapa de navegación tras el volante.

Por lo que a la habitabilidad se refiere, el Q3 aporta una sensación de espacio notable y la plaza central ya no resulta tan incómoda como en otros SUV del segmento. Delante, la posición de conducción y el confort de los asientos cumplen con lo esperado en un Audi.

Motores de todo tipo

La gama de motores del Q3 presenta como aliciente fundamental la incorporación de una nueva familia de híbridos enchufables (PHEV) que acreditan hasta 119 kilómetros de autonomía en modo eléctrico.

Esta cifra es importante porque da acceso al distintivo 0 emisiones de la DGT; es suficiente para realizar la mayoría de los trayectos diarios sin consumo ni emisiones locales y permite acceder -en las pocas versiones susceptibles de entrar en el Plan Moves III- a las ayudas oficiales de los coches 100% eléctricos, esto es, hasta 7.000 euros.

Las variantes PHEV montan una batería de 25,7 kWh (19,7 kWh netos) y desarrollan 272 caballos de potencia. Cabe hacer la recarga a 11 kW en corriente alterna y a 50 kW en continua. En el primer caso, llenar por completo la batería lleva 2,5 horas; en el segundo, es posible pasar del 10 al 80% en 26 minutos.

Los nuevos Q3 están disponibles también con motores de gasolina de 150, 204 y 265 CV, el primero de ellos acoplado a un sistema de hibridación ligera que le reporta en España la etiqueta Eco. También se ofrecen una versión diésel de 150 caballos y otra de 193 CV que se sumará en el primer trimestre de 2026, ambas sin microhibridación.

La carrocería del Q3 se presenta en 11 colores diferentes, dos de los cuales son nuevos en Audi y tres en este modelo concreto, todo ello sin contar las personalizaciones recogidas en el programa Audi Exclusive.

Los acabados son tres: Advanced, S Line y Black Line, más uno más pensado para flotas que se identifica como Business.

Precios desde 48.200 euros

Por lo que a precios se refiere, el acabado Business parte de 46.620 euros con cualquiera de los motores -gasolina y diésel- de 150 CV, de 52.030 en la versión de gasolina de 204 CV y de 56.120 euros en la híbrida enchufable de 272.

El acabado Advanced arranca en 48.270 euros, y los S Line y Black Line encarecen la factura 2.850 y 5.250 euros, respectiva y consecutivamente.

Por su parte, la carrocería Sportback es 1.900 euros más costosa que la estándar o SUV.