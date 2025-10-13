Yaris Cross urbano más potente y tecnológico

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma Lunes, 13 de octubre 2025, 12:49 Compartir

El nuevo Toyota Yaris Cross es un crossover compacto que destaca por su estilo atrevido y moderno, a la vez que ofrece la última tecnología y una seguridad muy destacable. Su diseño SUV ofrece una posición de conducción elevada, y una gran capacidad de carga, sin dejar de ser compacto y manejable en entornos urbanos, siendo muy confortable y eficiente tanto por ciudad, en el día a día, como en carretera en las escapadas de fin de semana.

Ampliar Este crossover compacto destaca por su estilo atrevido y moderno. Su diseño SUV ofrece una posición de conducción elevada, y una gran capacidad de carga, sin dejar de ser compacto y muy manejable en entornos urbanos.

Su diseño exterior es moderno y llamativo, con un concepto sólido y dinámico que le hace destacar en el segmento SUV urbano. Cuenta con ángulos de ataque potentes y robustos y una gran silueta trapezoidal que le dan un aspecto atrevido y sólido. En su frontal destacan sus faros delanteros con guía de luz LED, y los cristales traseros oscurecidos le aportan un toque de elegancia.

Acogedor y versátil

Ampliar Dentro ofrece detalles como la palanca de cambios y el volante -ajustable en altura y profundidad- de cuero. La pantalla multi-información TFT de 7« ofrece toda la información necesaria durante cualquier desplazamiento.

Dentro destaca por su suave ornamentación y la alta calidad de sus acabados para ofrecer un espacio agradable y confortable. Cuenta con detalles como la palanca de cambios y el volante -ajustable en altura y profundidad- de cuero hasta el volante también de cuero y ajustable en altura y profundidad. La pantalla multi-información TFT de 7« toda la información necesaria durante cualquier trayecto, de manera clara y accesible, mientras que el retrovisor interior electrocromático elimina el deslumbramiento para tener una visión clara de la carretera.

La comodidad y confort de los viajeros es fundamental y por ello aparece un climatizador automático, retrovisores eléctricos exteriores, calefactables y plegables automáticamente, o los sensores de luz y lluvia.

La tecnología de vanguardia de su interior propone estar siempre conectado. El sistema multimedia Toyota Smart Connect, con una pantalla de 10,5«, ofrece conectividad inalámbrica a través de Apple CarPlay o Android Auto para integrar la vida digital a los trayectos sin interrupciones.

Es el crossover compacto que reinventa la actitud y la posición dominante de un SUV en un formato urbano ágil, eficiente, con estilo, confortable, y versátil en un solo coche. Desde 27.300€ en el acabado Active Plus o 140€ al mes con Easy Plus, el programa de financiación que incluye 4 años de garantía y mantenimientos

Además, con el sistema de sonido de 6 altavoces, Bluetooth® manos libres y la aplicación My Toyota, hace que todo el entretenimiento y la información esté al alcance. Además, la app MyToyota permite acceder a servicios remotos como el bloqueo y desbloqueo de puertas, controlar el climatizador para calentar o enfriar el vehículo antes de montar, entre otros.

Con una única versión (130H), aporta un sistema híbrido autorrecargable que combina un motor de gasolina de 1.5 litros y un motor eléctrico para en conjunto ofrecer una potencia de 130 CV y 185 Nm de par máximo. La versión con tracción total añade un segundo motor eléctrico que le permite contar con tracción total AWD-i. Todo el conjunto se asocia a un cambio automático tipo e-CVT y recibe la etiqueta ECO.

Ampliar La comodidad y confort de los viajeros es fundamental y por ello aparece un climatizador automático, retrovisores eléctricos exteriores, calefactables y plegables automáticamente, elementos que acompañan a unos asientos con muy buena sujección para cualquier viaje.

La seguridad siempre ha sido prioridad en Toyota y se demuestra en este modelo que incluye la última generación del sistema Toyota Safety Sense, que incorpora funciones automáticas de seguridad que ayudan a detectar y evitar peligros. Desde el asistente a la frenada (BA) y el aviso de frenada de emergencia (EBS), hasta la cámara de visión trasera y el sistema de precolisión con detector de peatones y ciclistas, todo está pensado para conducir con total tranquilidad.