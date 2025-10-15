Skoda Enyaq Mejora aerodinámica=mayor autonomía Ya está la nueva familia Enyaq, uno de los modelos 100% eléctricos de mayor éxito en Europa. Nuevo lenguaje de diseño, más autonomía, materiales sostenibles, y la tecnología más puntera le avalan

Tanto el Škoda Enyaq SUV como el Enyaq Coupé adoptan el nuevo lenguaje de diseño Modern Solid que refuerza su atractivo visual a través del nuevo afilado frontal Tech-Deck Face, ya conocido del nuevo Elroq y que también adoptará el Epiq. Es un cambio que se traduce en una mejor aerodinámica y, por tanto, en una mayor autonomía, en un modelo que mantiene sus dos carrocerías y una gama mecánica variada, a la que más tarde se unirá la versión deportiva RS. Crece ligeramente hasta los 4,66 metros.

El diseño de la versión Coupé resulta más llamativa y se diferencia de lo más vendido hoy día, los SUV. El interior es un reflejo de la calidad de Kia

La nueva parrilla sigue pudiendo estar iluminada; los faros son LED, aunque hay unos nuevos Matrix LED disponibles como opción. De perfil se aprecian nuevas llantas de aleación de 19 a 21 pulgadas, con una aerodinámica optimizada, mientras que en la zaga se estrenan pilotos con la clásica forma en C, y se presentan en dos versiones, ambas con tecnología LED. Y todo, acompañado por una nueva paleta de colores, siete metalizados y dos sólidos.

Por dentro los cambios son mucho menores, y sigue ofreciendo un amplio espacio interior para los pasajeros, y una generosa capacidad de equipaje. Sus interiores se caracterizan por un diseño atemporal, controles intuitivos y un equipamiento de serie amplio. El Digital Cockpit de 5 pulgadas viene de serie, con un head-up display opcional con realidad aumentada. Las Design Selections dan prioridad a la sostenibilidad, utilizando materiales innovadores, duraderos y prácticos. Además, el nuevo Enyaq introduce varios detalles Simply Clever en la serie, incluido un código QR en el maletero.

No obstante, cualquiera de las versiones del Enyaq va a satisfacer las necesidades de cualquier conductor, entre otras cosas, por su autonomía

Además, el equipamiento de serie incorpora elementos como asientos delanteros y volante calefactados, acceso sin llave con sensor de proximidad, climatizador de tres zonas, Side Assist, ACC predictivo, asistente de conducción en atascos...

Incluye levas para modificar los distintos niveles de regeneración disponibles, dispone de mandos físicos en la parte baja del salpicadero, y equipa el selector del cambio en la consola central, manteniendo los mandos periféricos convencionales alrededor del volante.

Dos tamaños de batería y tres variantes de propulsión

La batería de iones de litio del Enyaq 60 ofrece una capacidad bruta total de 63 kWh. Se combina con un motor eléctrico de 150 kW que proporciona un par máximo de 310 Nm a las ruedas traseras. La velocidad máxima es de 160 km/h. La variante Enyaq 85 también tiene motor eléctrico y tracción trasera, pero viene con una batería con una capacidad bruta de 82 kWh. Su motor produce una potencia de 210 kW y un par máximo de 545 Nm. El Enyaq 85x también viene con la batería más grande, pero incluye un segundo motor eléctrico en el eje delantero, lo que permite la tracción a las cuatro ruedas. Las tres opciones de propulsión están disponibles para la versión SUV y el Coupé, así como para sus variantes Sportline.

El renovado Enyaq presume de una mayor autonomía, gracias en parte a una aerodinámica optimizada, junto con materiales sostenibles y un amplio equipamiento de serie. Además, introduce capacidades digitales mejoradas y sistemas de asistencia más avanzados

Todas las variantes del nuevo Škoda Enyaq admiten altas velocidades de carga: hasta 165 kW para el Enyaq 60, y un máximo de 175 kW para el Enyaq 85x. Esto significa que la batería más grande puede cargarse del 10% al 80% en 28 minutos en estaciones de carga rápida de CC. El Enyaq 60 puede cargarse del 10% al 80% en sólo 24 minutos. Todos los modelos se cargan a una potencia de hasta 11 kW en estaciones de carga de corriente alterna.

Otra novedad es el estreno de la carga bidireccional V2H (Vehicle to Home).

Precio a partir de 44.550€.