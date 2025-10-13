Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Peugeot

Peugeot 308 el placer de conducir

Diseño espectacular, cualidades dinámicas sobresalientes, una gama de propulsores que satisfacen todas las necesidades, incluido un Peugeot E-308 100% eléctrico más eficiente, y una nueva gama de servicios

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:27

El nuevo PEUGEOT 308, con su estilo bien definido y sus proporciones perfectamente equilibradas, es uno de los diseños más deportivos del segmento C. El nuevo PEUGEOT 308 SW (familiar), destaca por su perfil elegante y sofisticada parte trasera que le permiten combinar elegancia y practicidad. Ambas versiones se ofrecen con cuatro opciones de propulsión -eléctrica, híbrida enchufable, híbrida y diésel - y cuatro acabados: Style, Allure, GT, y GT Exclusive. Lógicamente, se benefician de la PROMESA PEUGEOT, diseñada para tranquilizar a los clientes sobre la fiabilidad y durabilidad de las baterías de sus modelos eléctricos: Garantía de 8 años / 160.000 km en el vehículo gracias al programa PEUGEOT CARE.

Con un salpicadero limpio y ergonómico, tiene una pantalla central táctil de 10 pulgadas con accesos directos, que permiten controlar funciones clave como la climatización, la navegación o el audio.

En su diseño destaca el emblema de PEUGEOT iluminado por primera vez, en el centro del frontal renovado. Sobre el emblema, un conjunto de hilos luminosos resalta elegantemente la parrilla y extiende la iluminación hacia los nuevos faros. Las tomas de aire en los extremos del nuevo parachoques guían el flujo de aire hacia el interior de los pasos de rueda, haciendo muy aerodinámico al 308. Esta optimización contribuye a optimizar el consumo de combustible y, con los motores híbridos enchufables y eléctricos, la autonomía.

A través de PEUGEOT E-Relax, la marca ofrece a los clientes particulares la posibilidad de disfrutar y probar un turismo eléctrico durante tres meses y cambiarlo por una versión híbrida, híbrida enchufable o térmica si la experiencia no les convence

En el habitáculo, el Peugeot i-Cockpit continúa siendo protagonista con su característico volante compacto y la instrumentación digital situada en posición elevada, de serie en todos los acabados. El salpicadero adopta una disposición más limpia y ergonómica, con una pantalla central táctil de 10 pulgadas acompañada de los i-Toggles, accesos directos personalizables, que permiten controlar funciones clave como la climatización, la navegación o el audio.

El confort a bordo se completa con detalles como el sistema de purificación de aire AQS + Clean Cabin, que filtra partículas y contaminantes, y la posibilidad de añadir un techo solar panorámico.

Variadas motorizaciones

La versión diésel ofrece el BlueHDi de 1.5 litros y 130 CV, asociado siempre a una transmisión automática de ocho velocidades. La tecnología híbrida aparece con un 145 CV, con caja automática electrificada de seis marchas, que permite circular hasta la mitad del tiempo en modo eléctrico en ciudad gracias a su sistema autorrecargable.

Más arriba está el Peugeot 308 híbrido enchufable, que combina un motor de gasolina de 1.6 litros con un bloque eléctrico de 125 CV para una potencia conjunta de 195 CV. Este sistema permite recorrer hasta 85 kilómetros en modo eléctrico con la batería de 17,2 kWh, que puede recargarse en poco más de dos horas con un cargador de 7,4 kW.

El nuevo Peugeot 308 destaca por incorporar en su parte delantera un logo iluminado, sobre unos hilos luminosos, nuevos faros y un conjunto atractivo que optimiza el consumo

Por último, aparece el Peugeot E-308, la variante 100% eléctrica, equipada con un motor de 156 CV y 270 Nm de par. La batería de 55,4 kWh útiles ofrece hasta 450 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP, y admite carga rápida en corriente continua a 100 kW, lo que permite recuperar del 20 al 80% de la batería en apenas 32 minutos. De serie incorpora un cargador trifásico de 11 kW, ideal para el uso doméstico o en puntos de recarga semirrápida.

Otra de las innovaciones es la compatibilidad con la función V2L (Vehicle to Load), que permite utilizar la batería para alimentar dispositivos externos con una potencia de hasta 3,5 kW, ideal para actividades al aire libre o emergencias.

Desde 27.770€.

