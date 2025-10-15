DS Nº8 El máximo lujo, confort y tecnología

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:52 Compartir

Estamos ante un D-SUV coupé con carrocería estilo fastback que ha centrado su diseño en la aeroeficiencia, y que inaugura la nomenclatura con el prefijo «Nº», que será habitual en toda su gama de próximos modelos.

Ampliar Un SUV de casi 5 metros que presenta una carrocería tipo Fastback (5 puertas), con una estética única donde se unen el diseño lujoso y la modernidad. Resaltan los faros LED en forma de T

El exterior de Nº8 tiene una estética única, con un estilo lujoso y moderno que le permite diferenciarse de sus competidores directos. El frontal está compuesto por unos faros LED en forma de T ubicados en cada esquina, junto a una parrilla iluminada donde se incluye el nuevo logotipo del fabricante y la zona de matrícula. En la parte inferior hay un parachoques con un pequeño splitter que contribuye a optimizar el flujo de aire.

Lateralmente, se aprecia mejor la longitud -4,82 metros- de Nº8. Aparece un capó largo, una línea de techo no demasiado alta, que cuenta con cierta caída hasta llegar al pilar C, donde se vuelve más pronunciada; pasos de rueda con revestimiento en negro brillante a juego con los estribos y la zona inferior de las puertas. También se aprecian los espejos retrovisores montados en el pilar A, y los tiradores de puerta integrados.

Atrás se repiten las ópticas en forma de T, con una amplia luneta trasera, ofreciendo la opción de un techo panorámico de cristal.

Las líneas son limpias en general con un maletero amplio y funcional que ofrece un volumen considerable de hasta 620 litros bajo bandeja y de formas muy rectas que facilita su utilización. El portón, con apertura motorizada regulable en una gran amplitud, permite a los usuarios acceder al maletero sin necesidad de agacharse.

Ampliar Lujo, máxima exclusividad, tecnología a raudales se percibe en su interior.

Un parachoques con revestimiento negro brillante que cubre buena parte de la sección posterior.

Nº8 ofrece un coeficiente aerodinámico de 0,24, lo cual es clave para lograr su gran autonomía homologada. A esto se añaden varios diseños de llantas en 19, 20 y de 21 pulgadas. Como curiosidad, los bajos están carenados para ser totalmente aerodinámicos.

Ampliar Un salpicadero de dos niveles integra una pantalla de 10,25 pulgadas para el cuadro de instrumentos digital, y otra de 16« para la información

En lo que respecta al interior, es un espacio donde se unen el lujo, la exclusividad y la tecnología. Se observa un salpicadero en dos niveles donde se integra una pantalla de 10,25 pulgadas para el cuadro de instrumentos digital, y una amplia pantalla táctil de 16 pulgadas para el sistema de información y entretenimiento. En la consola central está el mando de la transmisión, el selector de modos de conducción, y el control de volumen. Sobresale, como opción, el techo panorámico de cristal, y destacan los materiales reciclados en diferentes zonas del interior, un sistema de iluminación de ambiente, y un equipo de sonido HiFi ELECTRA PREMIUM 3D by Focal® integrado, con 14 altavoces.

Destacan elementos como la suspensión DS Active Scan, el DS EXTENDED HEAD-UP Display, el DS NIGHT VISION, el Retrovisor interior electrocromo sin marco con función de doble vista, y los Faros DS PIXEL LED VISION 3.0 con un alcance del haz de luz de hasta 400 metros

En cuanto a conectividad, ofrece con el sistema de infoentretenimiento DS IRIS SYSTEM 2.0 que da acceso a todo tipo de servicios conectados, como el planificador de rutas, el reconocimiento de voz ampliado y las funciones de ChatGPT gratuito durante 3 años, entre otros.

Mecánicamente, aparecen tres sistemas de propulsión diferentes: dos de tracción delantera y otro de tracción total. El primero con 230 CV, está alimentado por una batería de 74 kWh que homologa hasta 550 kilómetros de autonomía WLTP. El segundo se denomina Long Range, ofrece 245 CV, y su batería es de 97,2 kWh que le permite anunciar hasta 750 kilómetros WLTP, por carga completa.

Por último, el modelo de doble motor alcanza los 350 CV y el sistema de tracción a las cuatro ruedas. Equipa la misma batería de 97,2 kWh y su autonomía es de 688 kilómetros WLTP.

Referente a tiempos de carga, el Nº8 ofrece carga rápida en corriente continua a una potencia de 160 kW, pasando del 20% al 80% de batería en 27 minutos, o 200 kilómetros en apenas 10 minutos También admite, a partir de octubre de este año, la carga en corriente alterna a 22 kW, necesitando 3 horas y 20 minutos para completar la misma cantidad de carga.

Desde 57000€