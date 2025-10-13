Lynk & Co otra forma de movilidad

Hasta el momento, el Lynk¬Co 08 es el SUV de mayor tamaño de la marca, y ofrece una trecnología híbrida enchufable, que consigue una autonomía eléctrica de 200 km.

Hasta ahora había estado funcionando como ventas por suscripción, pero este formato ya no se utiliza, realizando las ventas en formato tradicional. Repasemos sus modelos principales.

El Lynk & Co 08

El Lynk & Co 08 es un SUV híbrido enchufable de gran tamaño y es el último integrante de la familia Lynk & Co en llegar a nuestro país. Una vez más, el fabricante apuesta por un sistema híbrido enchufable con etiqueta CERO de la DGT. El esquema consta de un motor térmico turboalimentado acompañado de un bloque eléctrico para desarrollar un rendimiento máximo de 349 CV. El tiempo de aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora es de 6,8 segundos, con una velocidad punta de 185 km/h.

La parte eléctrica se alimenta de una gran batería con 39,6 kWh de capacidad bruta. Gracias a ella, el Lynk & Co 08 se convierte en el híbrido enchufable con mayor autonomía homologada de nuestro país con 200 kilómetros (ciclo WLTP). Para la recarga cuenta con alimentadores de alta potencia en corriente continua, hasta 85 kW, y de hasta 11 kW en corriente alterna. En un punto de carga rápida es capaz de recuperar del 10 al 80% de la capacidad de la batería en 33 minutos. La carga completa en una toma doméstica de 11 kW demora 4 horas y media.

Volvo y Lynk & Co tienen mucho en común al formar parte del mismo conglomerado industrial. El equipamiento disponible es sensacional incluso desde su acabado de acceso. Destacan elementos como los faros de LED matriciales, acceso y arranque sin llave, asientos eléctricos y climatizados, climatizador de tres zonas, techo panorámico practicable, conectividad para dispositivos móviles, Head-Up Display, instrumentación digital con una pantalla de 10,2 pulgadas, sistema de infoentretenimiento con panel central de 15,4 pulgadas, sistema de sonido con 23 altavoces, cámaras de aparcamiento de 360º y un completo despliegue de seguridad y asistentes a la conducción. Llama la atención su diseño elegante, la buena calidad de sus materiales y la agradable sensación de confort que transmite. Está muy bien equipado, y las plazas traseras son espaciosas. Mecánicamente hablando, ofrece una gran autonomía en formato eléctrico con una autonomía en ciclo combinado de más de 1.000 kilómetros. Las campañas que tienen actualmente son muy competitivas, para el modelo Core desde 45.936 euros* y versión More desde 49.336 euros*. Sin incluir plan Moves

El funcionamiento a nivel de postventa, almacenaje de piezas, etc. se hace conjuntamente con Volvo en Europa lo que garantiza las piezas y recambios, y asegura las condiciones de garantía. Ahora mismo Auto Suecia cuenta con buen número de unidades de ocasión en muy buenas condiciones

Lynk & Co 01

Ampliar También híbrido enchufable, ha recibido unos cambios -nueva motorización y sistema de entretenimiento mejorado- que le han sentado muy bien.

El nuevo Lynk & Co 01 es una versión nueva del híbrido enchufable que incorpora nueva motorización y sistema de infoentretenimiento notablemente mejorado para disfrutar más de cada traslado, tanto si está al volante como si viaja de acompañante.

Estrena un restyling con cambios estéticos en la parrilla, los pilotos, las llantas y la gama de colores. Por su parte, el habitáculo cuenta con una pantalla más grande (15,4 pulgadas), un procesador mejorado y un volante actualizado.

La mecánica híbrida enchufable es ahora más potente y eficiente y se compone de un motor de gasolina 1.5 Turbo de 137 CV y otro eléctrico de 107 kW (143 CV). Ahora rinde 276 CV en conjunto y está dotado con una transmisión automática DHT de tres relaciones, y es capaz de recorrer 75 km en modo eléctrico. Actualmente las campañas del modelo Core desde 34.506 euros* y versión More desde 37.786 euros*. Sin incluir plan Moves

Lynk & Co 02

Ampliar

El Lynk & Co 02 es la única unidad 100% eléctrica de la familia en Europa. Tiene 4,46 metros de largo y ofrece un solo motor con 272 CV, y 323 Nm de par motor. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos y su velocidad punta está electrónicamente limitada a 180 km/h. La energía le llega de una batería con 66 kWh de capacidad bruta, y su autonomía llega a 435 kilómetros (ciclo WLTP), con un consumo medio de 17,6 kWh por cada 100 kilómetros recorridos. Para la recarga cuenta con sistema de corriente continua con hasta 150 kW de potencia y de hasta 22 kW en corriente alterna. En condiciones ideales es capaz de recuperar del 10 al 80% de la carga en apenas 30 minutos. En una toma doméstica de 11 kW la batería se recarga al completo en 7 horas y media. Actualmente las campañas del modelo Core desde 31.061 euros* y versión More desde 34.461 euros*. Sin incluir plan Moves