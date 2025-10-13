KIA EV4, rompedor con dos carrocerías

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma Lunes, 13 de octubre 2025, 11:03 Compartir

La marca coreana continúa el avance de su gama totalmente electrificada con la llegada del EV4 con la que pretende llegar a un público más amplio al estar presente con dos carrocerías: Hatchback (5 puertas y 4,43 metros) y sedán tipo fastback (4 puertas y 4,73 metros), continuando con su objetivo de democratizar la tecnología eléctrica.

La imagen se inspira en la conocida filosofía de diseño «Opposites United», conservando en su frontal el EV Tiger Face de Kia, con todos los grupos ópticos en posición vertical y la característica firma lumínica Star Map.

Ampliar Aparece con dos carrocerías, donde las diferencias se pueden ver en la parte trasera. La Hatchback de 5 puertas, y la Sedán (tipo Fastback) de cuatro. El objetivo es democratizar la tecnología eléctrica

La berlina luce un estilo más alargado, con detalles como un deflector doble y luneta trasera inclinada que le dan un toque distintivo. En cambio, el hatchback adopta un diseño más corto y urbano, con cinco puertas y un enfoque deportivo pensado para el día a día en las ciudades europeas.

Sobre las capacidades del maletero, el sedán es de mayores dimensiones, pues van desde los 435 litros del Hatchback a 490 litros en el sedán, representando este último el mayor volumen de su clase.

El Kia EV4 incorpora lo último en ADAS, como el control de crucero inteligente apoyado en el sistema de navegación (Highway Driving Assist 2), el detector de fatiga, la cámara para los ángulos muertos, y asistencia de estacionamiento remoto

Como ya es habitual en la casa coreana, este modelo cuenta con un acabado GT-Line, luciendo elementos de diseño exclusivos de carácter más dinámico en paragolpes y llantas, estas últimas de 19″ incorporan un motivo triangular que realzan el aspecto futurista y deportivo.

Ampliar Como ya se ha visto en las últimas propuestas de Kia, el interior es minimalista y elegante, con un salpicadero coronado por una pantalla digital de 30 pulgadas

Interior amplio y tecnológico

Como en las últimas propuestas de la marca, el Kia EV4 integra un salpicadero elegante y minimalista coronado por una pantalla digital panorámica de 30» que integra el cuadro de instrumentos (12,3»), de panel táctil de (5,3») con los mandos de la climatización, y la pantalla de infoentretenimiento de (12,3»).

Esta última dispone de asistente de IA, actualizaciones inalámbricas OTA, descarga de juegos y aplicaciones, y además posee compatibilidad para una amplia gama de formatos de contenido (Smart TV) para visualizar Disney+, YouTube o Netflix a través de apps, pudiendo emplear la totalidad de la pantalla, complementado por el sistema de sonido opcional Harman/Kardon de 8 altavoces.

También aparece un generoso Head-up Display de 12» (30 cm) que muestra información de la velocidad y la guía del navegador. Además, entre su tecnología destaca la llave digital 2.0, que permite abrir, arrancar y compartir el coche con hasta 15 dispositivos.

La Plataforma Modular Eléctrica Global (E-GMP) a 400 V, le permite ofrecer una batería estándar de 58,3 kWh o de autonomía extendida con 81,4 kWh de capacidad, siempre asociadas a un motor de 150 kW (204 CV) emplazado en el eje delantero con el que es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos (7,7 con la batería más grande). La autonomía máxima es de 630 km (récord en su clase) con la batería de mayor capacidad.

Ampliar

La recuperación de la energía en desaceleraciones o frenado cuenta con la ayuda de un mejorado sistema i-Pedal, que prácticamente elimina la necesidad de pisar el pedal del freno, regulando la frenada al disminuir la presión sobre el pedal del acelerador.

La carga en CA se realiza con un cargador de 11 kWh (en función del tamaño de la batería, necesita 5 y 7 horas para su carga al 100 %), mientras que cargando en CC se puede pasar del 10 al 80 % de la capacidad de la batería entre 29 y 31 minutos, habilitando también la función de ceder su carga desde el vehículo (V2L y V2G).

Financiando desde: 26.400€