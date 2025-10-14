Jeep Avenger, una compra inteligente

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma Martes, 14 de octubre 2025, 11:15 Compartir

El Jeep Avenger es un SUV pequeño que luce un diseño agresivo y de claros tintes todoterreno. Basado en la plataforma CMP del grupo Stellantis, es un crossover que tiene una longitud de 4,08 metros. Su estética busca no solo ofrecer una imagen de robustez y empaque, sino que también esconde una función práctica para proteger la carrocería de posibles roces y golpes.

Su estética cuente con mucha personalidad y detalles característicos de los modelos de Jeep como son la calandra de 7 lamas verticales, protecciones plásticas en un color diferente a la carrocería, una altura libre al suelo de 200 mm o unos prominentes pasos de rueda cobijando llantas de 18 pulgadas.

Ampliar Como su diseño, de cierta agresividad y con tintes de todoterreno, señalan, el Avenger está preparado para circular fuera de carretera con gran soltura y seguridad.

El diseño interior del Jeep Avenger es sobrio, pero destaca por la tecnología y el espacio disponible. En primer lugar, hay que subrayar la presencia de un cuadro de instrumentos totalmente digital que puede tener 7 o 10,25″, y un sistema multimedia UConnect con pantalla táctil de 10″ que es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. También encontramos un equipamiento completo, sin grandes revoluciones, pero donde no falta climatizador automático, asientos delanteros calefactados, plataforma de carga inalámbrica para dispositivos, sensores de aparcamiento, cámara de marcha atrás, control de crucero activo con alerta de cambio involuntario de carril, frenada de emergencia o faros LED. En términos de espacio, el Avenger cuenta con un habitáculo homologado para 5 plazas, si bien en sus plazas traseras solo pueden viajar cómodos dos adultos. La tercera plaza solo es utilizable por niños o por adultos en trayectos cortos. El maletero alcanza los 380 litros de volumen, lo que es un dato bueno en relación a su tamaño exterior, contando además con apertura eléctrica y función manos libres.

Una de las características más destacadas del Avenger es su variedad de motorizaciones, conopciones de gasolina, híbridas y 100% eléctricas. Esto permite a los conductores elegir entre eficiencia, rendimiento o cero emisiones según sus preferencias

Gama completa

El Jeep Avenger solo se comercializa con tres motorizaciones donde, prácticamente, se encuentra el vehículo que cualquiera pueda soñar. Así las cosas, la gama comienza con el motor gasolina 1.2 PureTech con 100 CV y 205 Nm de par máximo. El consumo medio de este motor bajo ciclo WLTP es de 5,6 l/100 Km. Este propulsor solo se puede adquirir junto a una transmisión manual de 6 relaciones y tracción 4×2. Ofrece un completo equipamiento tecnológico y de confort, muchas ayudas a la conducción (ADAS) y, además, Selec-terrein, y control de descenso de serie, en todas sus versiones: Longitude, Altitude Longitude+, y Summit Altitude+.

Ampliar El diseño interior del Jeep Avenger es sobrio, pero destaca por la tecnología y el espacio disponible. En primer lugar, hay que subrayar la presencia de un cuadro de instrumentos totalmente digital que puede tener 7 o 10,25 pulgadas, y un sistema multimedia UConnect con pantalla táctil de 10 pulgadas.

Para una conducción totalmente libre de emisiones aparece el Jeep Avenger eléctrico de 156 CV y 260 Nm, y una batería de iones de litio con 54 kWh de capacidad. Con esta configuración, la autonomía del Jeep Avenger eléctrico es de 400 Km, sin embargo, Jeep asegura que si hacemos conducción puramente urbana es posible alcanzar los 550 Km. Para la recarga de la batería, es compatible con potencias de hasta 11 kW en corriente alterna (AC), y hasta 100 kW en corriente continua (DC).

Ampliar Como todo buen producto que se precie, el Jeep Avenger ofrece al conductor las motorizaciones precisas para encontrar aquél propulsor que más le interese.

Estas dos versiones cuentan con tracción a las ruedas delanteras, pero Jeep ha dotado a este modelo de ciertas cualidades para poder salir del asfalto con ciertas garantías como son unos ángulos de ataque de 20°, ventral de 20° y salida de 32°, protecciones en los bajos, un control de descenso instalado de serie y un sistema Select Terrain con hasta 6 programas diferentes para mejorar el agarre según el tipo de superficie por el que se circule: Normal, Eco, Sport, Snow, Mud y Sand.

Para los conductores más aventureros, la gama ofrece el Avenger 4Xe con tracción total, y muy capacitado para circular con total seguridad fuera de carretera.

Viene cargado de detalles y características pensadas para la vida activa al aire libre como, por ejemplo, gancho de remolque, barras de techo, asientos fabricados de un material lavable, dos veces más duradero y completamente impermeable, etc. Por fuera, las luces antiniebla rediseñadas están colocadas ligeramente más altas y hacia afuera, mejorando así la visibilidad nocturna del vehículo. Y los parachoques delantero y trasero incorporan un acabado antirayaduras.

Se mueve perfectamente gracias a la mecánica Mild Hybrid de 48V que se compone de un motor gasolina de 1.2 litros con 136 CV, y dos motores eléctricos de 21 kW cada uno capaces de mover los dos ejes y añadir 190 Nm de par a las ruedas traseras, acompañado de una tecnología «power looping» que garantiza una excelente tracción a las cuatro ruedas independientemente del estado de la batería, incluso con un modo de cero emisiones a bajas velocidades gracias también a su transmisión automática de doble embrague e-DCS6 de 6 velocidades y el motor eléctrico que integra. El rendimiento es excelente, con una velocidad de hasta 194 km/h, y una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos.

Ampliar Los conductores muy aventureros cuentan con el Avenger 4Xe de tracción total, muy capaz por el campo y que se mueve con n motor de hibridación ligera de 136 CV.

Las aventuras en carretera y fuera de carretera son más fáciles con la función Selec-Terrain que se adapta a las condiciones del terreno: 'Auto' ofrece tracción total solo bajo demanda, 'Snow' con un control

de estabilidad mejorado y tracción total inteligente para una conducción más segura en invierno, 'Sand/Mud' adopta relaciones de cambio y control de tracción específicas para lidiar con la complicada arena y barro y, por último, 'Sport' aporta toda la potencia de 4xe al asfalto con un empujón extra con e-Boost en el eje trasero.