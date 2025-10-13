Hyundai IONIQ 9 la sostenibilidad máxima en tamaño XXL.

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma Lunes, 13 de octubre 2025, 10:54 Compartir

Su exterior adopta la nueva filosofía de diseño de Hyundai, con una imagen moderna. Pese a tratarse de un vehículo de gran tamaño (5,06 metros y hasta 7 plazas), dispone de una trabajada aerodinámica, clave para conseguir la máxima eficiencia y, con ello, la mejor autonomía.

El revolucionario diseño del Ioniq9 combina funcionalidad con estética moderna y corona la gama eléctrica de Hyundai con diseño futurista, tecnología avanzada y prestaciones remarcables

Este modelo presenta un diseño revolucionario que combina funcionalidad con estética moderna, y corona la gama eléctrica de la marca coreana combinando diseño futurista, tecnología avanzada y prestaciones que lo posicionan como referente en su categoría.

El vehículo incorpora tecnologías avanzadas que optimizan el consumo energético y la gestión de la batería, elementos clave para maximizar la distancia que se puede recorrer con una sola carga. La combinación de una plataforma eficiente y sistemas de gestión inteligente contribuye a estos resultados.

El diseño exterior combina elementos futuristas con eficiencia aerodinámica. Destaca la línea del techo con caída tipo coupé, los faros LED pixelados y, en las versiones superiores, espejos digitales que mejoran tanto la aerodinámica como la visibilidad.

Su amplio interior ofrece dos maleteros: uno en la parte trasera, con 908 litros de capacidad (usando 5 plazas), o 338 (con 7 plazas), y otro bajo el capó, que tiene 88 litros en la versión de un solo motor, y 52 en las de dos motores

Como un salón

El habitáculo se ha diseñado como un «salón sobre ruedas», aprovechando el suelo plano característico de los vehículos eléctricos.

El aprovechamiento del espacio interior resulta especialmente notable, y esta optimización del espacio se traduce en un habitáculo amplio y versátil, adaptado a las necesidades de diferentes tipos de usuarios y usos del vehículo. El salpicadero tiene dos pantallas de 12,3 pulgadas que están cubiertas bajo una superficie curva, una para la instrumentación y otra para el sistema multimedia, que tiene acceso a internet, actualizaciones inalámbricas y es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Como opción, se pueden añadir retrovisores exteriores con cámaras, lo que implica instalar dos pantallas adicionales en el salpicadero. También incorpora un asistente de IA basado en GPT-4, convirtiéndose en pionero en la integración de capacidades generativas en automoción. El sistema permite navegación avanzada, control por voz y conectividad con el hogar inteligente, activándose mediante el comando «Hey Hyundai» o el botón dedicado en el volante.

Por otro lado, ofrece dos maleteros: uno en la parte trasera, con 908 litros de capacidad (usando 5 plazas), o 338 (con 7 plazas), y otro bajo el capó, que tiene 88 litros en la versión de un solo motor, y 52 en las de dos motores.

Está disponible en versión de seis (2+2+2), y de siete plazas (2+3+2); en cualquiera de ellas, el confort es absoluto para los viajeros.

Es una alternativa perfecta y competitiva para usuarios de desplazamientos largos pues se coloca en el segmento alto de vehículos eléctricos en términos de autonomía

El rango de potencias abarca desde los 160 kW (218 CV) hasta los 320 kW (435 CV).

El verdadero «corazón» del nuevo SUV eléctrico de Hyundai es una batería de iones de litio de 110,3 kWh. La más básica monta un motor de 218 CV que mueve las ruedas traseras, con una autonomía de 620 km. La versión intermedia sube a 313 CV con dos motores, uno para cada eje, y mantiene una autonomía de 600 km. La más potente tiene 435 CV y también es de tracción total, con los mismos 600 km de autonomía.

Una de las características más valiosas es su arquitectura eléctrica de 800 V, que permite recargar la batería rápidamente. En una estación de carga de 350 kW, puede pasar del 10 % al 80 % de carga en solo 24 minutos. Además, la batería no solo carga el coche, sino que también puede alimentar dispositivos electrónicos (función V2C).

Desde 63.590€.