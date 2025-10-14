Grande Panda ya completa la gama de todo un icono

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma Martes, 14 de octubre 2025, 11:31 Compartir

Así las cosas, los conductores que apuesten por este vehículo tienen a su disposición una completa gama de opciones: gasolina (74kw-100 CV con transmisión manual), híbrido (81kw-110 CV con una batería de iones de litio de 48 voltios y eDCT), y eléctrico (batería de 44 kWh y un motor eléctrico de 83 kW que entrega 113 CV).

El Fiat Grande Panda, uno de los modelos urbanos más asequible, cuenta con una fuerte personalidad y soluciones sorprendentes en un tamaño compacto -3,99 metros de largo- como, por ejemplo, los 412 litros de capacidad del maletero.

En su diseño aparecen atrevidas superficies, embellecidas con líneas suaves, desde los robustos pasos de rueda hasta los protectores traseros y delanteros en color plata. Los LED PXL son una característica única y distintiva que se extienden desde el centro de la parrilla superior hasta los faros. En la parte trasera hay un bisel negro brillante con letras tridimensionales de «Panda» y todo va acompañado de llantas de aleación de 17 pulgadas con diseño en X.

Su habitáculo está construido a base de gran cantidad de materiales reciclados de calidad y agradables al tacto. A pesar de su enfoque urbano, ofrece un interior sorprendentemente espacioso para su tamaño, optimizando al máximo la distribución del espacio. Destaca por su diseño vanguardista, o por materiales como acrílicos de colores y textiles en el salpicadero que generan un ambiente moderno y agradable.

Atractivo, bien diseñado y con un enfoque práctico, es un coche urbano con personalidad, precio competitivo y soluciones inteligentes, con un generoso espacio interior, y tres motorizaciones

Los asientos delanteros son cómodos y ofrecen una buena posición de conducción, con un volante ajustable en profundidad y altura.

Ampliar El Fiat Grande Panda cuenta con una fuerte personalidad y soluciones sorprendentes en un tamaño compacto -3,99 metros de largo- como, por ejemplo, los 412 litros de capacidad del maletero.

En términos de funcionalidad, el Grande Panda no solo destaca por su espacio, sino también por su diseño interior bien resuelto. En el salpicadero hay dos pantallas, una de 10 pulgadas para la instrumentación y otra de 10,25 para el sistema multimedia, ambas colocadas en posición horizontal.

Tres motorizaciones

Con esta incorporación, todo conductor va a encontrar el vehículo que más se ajuste a sus necesidades y deseos. Comenzando con el recién llegado, la nueva versión de gasolina equipada un motor turboalimentado de 1.2 litros y 3 cilindros que genera 74kw-100 CV y 205 Nm de par, que se apoya en una refinada transmisión manual de 6 velocidades. Buscando una mayor eficiencia en conducción urbana, aporta la tecnología Start&Stop, que se muestra ideal para los clientes que valoran la simplicidad, la practicidad, y el rendimiento a unos costes contenidos.

Ampliar El Fiat Grande Panda cuenta con una fuerte personalidad y soluciones sorprendentes en un tamaño compacto -3,99 metros de largo- como, por ejemplo, los 412 litros de capacidad del maletero.

La versión híbrida equipa un motor turbo de 1.2 litros y tres cilindros, con una potencia total de 100 CV. Se complementa con una batería de iones de litio de 48V, y una transmisión automática eDCT de doble embrague y seis velocidades, que integra un motor eléctrico de 21 kW, un inversor y la unidad de gestión del sistema híbrido. Este conjunto permite optimizar el rendimiento y la eficiencia, ofreciendo una respuesta más suave en aceleraciones y transiciones de marcha.

Ampliar Con un habitáculo construido a base de materiales reciclados de calidad y agradables al tacto, a pesar de su enfoque urbano, ofrece un interior sorprendentemente espacioso para su tamaño.

Gracias a la asistencia eléctrica, el Grande Panda híbrido puede arrancar en modo completamente eléctrico (e-launch), circular hasta 1 km sin usar gasolina a velocidades inferiores a 30 km/h, y activar funciones como el e-creeping (movimientos cortos sin tocar el acelerador, útil en atascos) o el e-parking (maniobras de estacionamiento en modo eléctrico. La gama concluye con la versión 100% eléctrica con un motor de 113 CV y una batería de 44 kWh, que homologa 320 km de autonomía bajo el ciclo WLTP. Referente a los tiempos de carga (del 20 al 80%), necesita 4 horas y 20 minutos a 7 kW, o 2 horas y 50 minutos a 11 kW. En una estación de corriente continua, requiere 27 minutos (a 100 kW).

El Grande Panda se ofrece en tres versiones distintas: POP, ICON y LA PRIMA, en todos los trenes motrices, cada uno adaptado a diferentes necesidades y gustos. El POP de nivel de entrada enfatiza la practicidad, con aire acondicionado manual, un cuadro de instrumentos digital optimizado de 10 pulgadas, una base para smartphone y un completo equipo de seguridad (seis airbags, asistente de mantenimiento de cambio carril, frenado de emergencia, aviso de somnolencia del conductor y sensores de estacionamiento traseros). Dando un paso adelante, el ICON agrega iluminación LED completa en la parte delantera y trasera y una pantalla táctil de 10.25 pulgadas con conexión inalámbrica para smartphones, lo que mejora el estilo y la conectividad. El nivel superior, LA PRIMA ofrece llantas de aleación de 17 pulgadas, un volante forrado, salpicadero sostenible «Bambox», una guantera superior cerrada, aire acondicionado automático, navegación incorporada y sensores de estacionamiento delanteros con cámara trasera para una experiencia con la máxima tecnología.

Ampliar

Todos los acabados se ofrecen en siete tonos vibrantes: Blanco Gelato, Negro Cinema, Rojo Passione, Azul Acqua, Amarillo Limone, Azul Lago y Bronze Luna, lo que subraya el carácter lúdico y moderno del Grande Panda.

Fiat Grande Panda desde 149 euros al mes. No dudes en visitar la web para conseguir más información www.fiat.es