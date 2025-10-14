A5 e-Hybrid la unión de máxima eficiencia y prestaciones

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma Martes, 14 de octubre 2025, 10:54 Compartir

Con diseño muy deportivo, moderno y elegante; un apartado tecnológico a la última en su interior, y una conducción dinámica y gratificante, ahora el A5 recibe mecánicas electrificadas adaptadas a la realidad actual.

Como recuerdo, señalaremos de dentro del A5 todo gira en torno al «Digital Stage», una combinación del cuadro de instrumentos digital de 11,9 pulgadas con la pantalla de 14,5 pulgadas del sistema multimedia para dar lugar a un MMI panorámico que estrenó interfaz y permite la descarga de aplicaciones de terceros.

Ampliar Disponibles exclusivamente con tracción total quattro, las variantes electrificadas pretenden ofrecer lo mejor de ambos mundos, una eficiencia excelente sin comprometer las buenas prestaciones.

También ofrece el coche un asistente digital (integra ChatGPT) capaz de operar más de 800 funciones. De forma opcional se puede añadir una tercera pantalla de 10,9 pulgadas para el acompañante, un head-up display que ahora permite controlar las funciones del vehículo y de infoentretenimiento, así como una luz de interacción dinámica pensada para «apoyar la comunicación entre el automóvil y sus ocupantes», sin olvidarnos de un techo panorámico con tecnología PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal). Por supuesto, el A5 cuenta con carga inalámbrica para el teléfono, con potencia de 15 vatios y refrigeración activa.

Mecánica muy versátil

Esta berlina compacta recibe una de las mecánicas más versátiles de toda la gama, inédita hasta ahora en este modelo, y la única con etiqueta 0 de la DGT. Hablamos del Audi A5 e-hybrid la versión híbrida enchufable del A5 que ofrece un máximo de 110 km de autonomía eléctrica, y dos niveles de potencia: 300 CV (220 kW) y 367 CV (270 kW). El motor de combustión es el mismo, un 2.0 TFSI de 252 CV, pero en los primeros está acompañado de un motor eléctrico con algo de menos potencia frente al máximo de 105 kW que ofrece en el modelo de 367 CV. De esta forma el primero es capaz de hacer un 0 a 100 en 5,9 segundos, mientras que en el de 270 kW el tiempo se recorta a apenas 5,1 segundos. Se apoya en una transmisión S-Tonic de 7 relaciones, y solo con tracción quattro.

Ampliar El propulsor es una versión híbrida enchufable que ofrece 110 km de autonomía eléctrica, y dos niveles de potencia: 300 CV (220 kW) y 367 CV (270 kW).

Hay que destacar su eficiencia y capacidad de recuperación de energía, gracias a una batería de 25,9 kWh. La carga en corriente alterna es de 11 kW, lo que permite cargar de un 0 a un 100% a solo 2,5 horas.

En marcha la frenada regenerativa y su capacidad para ajustarla, mediante las levas del volante, hace que la eficiencia sea muy buena

Se puede conducir con un modo EV, se mueve exclusivamente con la energía de su batería un máximo de 110 km de autonomía, o un modo hybrid que hace una gestión inteligente del sistema haciendo funcionar el motor gasolina o el eléctrico para obtener la mayor eficiencia posible.

Ampliar Dentro del A5 todo gira en torno al «Digital Stage», que combina un cuadro de instrumentos digital de 11,9 pulgadas con la antalla de 14,5 pulgadas del sistema multimedia.

No se puede dejar de lado el aspecto del amplio equipamiento de serie como la dirección progresiva, sistema de navegación, MMI panoramic display, plataforma de carga inductiva para el teléfono, climatizador automático de tres zonas, control de crucero adaptativo, ópticas traseras LED Pro, aire acondicionado auxiliar y llantas de 18 pulgadas.

Ya a la venta en España, está disponible con las carrocerías sedán y familiar Avant, y dos versiones mecánicas de 300 CV (220 kW) y 367 CV (270 kW).

Su precio arranca en los 65.170€.