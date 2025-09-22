Compromiso de Hyundai con la electrificación y la sostenibilidad en tamaño XXL

El IONIQ 9 es el 'buque insignia' de la marca en el segmento de los coches 100% eléctricos

Lunes, 22 de septiembre 2025

Hyundai ha apretado el acelerador de la electrificación y, en concreto, de su apuesta por el coche 100% eléctrico.

Así las cosas, el exterior del IONIQ 9 adopta la nueva filosofía de diseño de Hyundai, con una imagen moderna. Pese a tratarse de un vehículo de gran tamaño (5,06 metros y hasta 7 plazas), dispone de una trabajada aerodinámica, clave para conseguir la máxima eficiencia y, con ello, la mejor autonomía.

Este modelo presenta un diseño revolucionario que combina funcionalidad con estética moderna, y corona la gama eléctrica de la marca coreana combinando diseño futurista, tecnología avanzada y prestaciones que lo posicionan como referente en su categoría.

Ampliar Estamos ante una excelente alternativa para aquellos que precisan realizar desplazamientos largos

El vehículo incorpora tecnologías avanzadas que optimizan el consumo energético y la gestión de la batería, elementos clave para maximizar la distancia que se puede recorrer con una sola carga. La combinación de una plataforma eficiente y sistemas de gestión inteligente contribuye a estos resultados.

El diseño exterior combina elementos futuristas con eficiencia aerodinámica. Destaca la línea del techo con caída tipo coupé, los faros LED pixelados y, en las versiones superiores, espejos digitales que mejoran tanto la aerodinámica como la visibilidad.

Ampliar Su capacidad de carga es más que notable con 908 litros de capacidad utilizando cinco plazas

Los detalles técnicos incluyen un sistema de aletas de aire activas y llantas tipo turbina, mientras que la personalización se extiende a una paleta de 10 colores exteriores, algunos exclusivos del modelo.

Como un salón

El habitáculo se ha diseñado como un «salón sobre ruedas», aprovechando el suelo plano característico de los vehículos eléctricos. Los asientos reclinables incorporan reposapiés, mientras que las versiones superiores incluyen asientos giratorios en la segunda fila y una consola central deslizante accesible desde múltiples posiciones.

Ampliar Aunque viajar en cualquier asiento es todo un lujo, su conducción resulta muy agradable

El aprovechamiento del espacio interior resulta especialmente notable, beneficiándose de las ventajas de la plataforma E-GMP que permite una distribución más eficiente de los componentes. Esta optimización del espacio se traduce en un habitáculo amplio y versátil, adaptado a las necesidades de diferentes tipos de usuarios y usos del vehículo. El salpicadero tiene dos pantallas de 12,3 pulgadas que están cubiertas bajo una superficie curva, una para la instrumentación y otra para el sistema multimedia, que tiene acceso a internet, actualizaciones inalámbricas y es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Como opción, se pueden añadir retrovisores exteriores con cámaras, lo que implica instalar dos pantallas adicionales en el salpicadero. También incorpora un asistente de IA basado en GPT-4, convirtiéndose en pionero en la integración de capacidades generativas en automoción. El sistema permite navegación avanzada, control por voz y conectividad con el hogar inteligente, activándose mediante el comando «Hey Hyundai» o el botón dedicado en el volante.

Ampliar Multiples configuraciones en su interior, como los asientos giratorios en la configuración de 6 plazas

Por otro lado, ofrece dos maleteros: uno en la parte trasera, con 908 litros de capacidad (usando 5 plazas), o 338 (con 7 plazas), y otro bajo el capó, que tiene 88 litros en la versión de un solo motor, y 52 en las de dos motores.

También cuenta con faros LED matriciales, un sistema de sonido BOSE de 14 altavoces y un techo panorámico de cristal.

Está disponible en versión de seis (2+2+2), y de siete plazas (2+3+2); en cualquiera de ellas, el confort es absoluto para los viajeros.

Hasta 620 kilómetros de autonomía

Hay versiones de tracción trasera con un solo motor, y versiones con tracción total propulsadas por dos motores. El rango de potencias abarca desde los 160 kW (218 CV) hasta los 320 kW (435 CV).

El verdadero «corazón» del nuevo SUV eléctrico de Hyundai es una batería de iones de litio de 110,3 kWh. El IONIQ 9 tiene tres versiones. La más básica monta un motor de 218 CV que mueve las ruedas traseras, con una autonomía de 620 km. La versión intermedia sube a 313 CV con dos motores, uno para cada eje, y mantiene una autonomía de 600 km. La más potente tiene 435 CV y también es de tracción total, con los mismos 600 km de autonomía. Esta última acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos, y la versión de 313 CV lo hace en 6,7 segundos.

Ampliar Una imagen de la modernidad y tecnología del modelo. Visibilidad máxima en cualquier circunstancia

Una de las características más valiosas es su arquitectura eléctrica de 800 V, que permite recargar la batería rápidamente. En una estación de carga de 350 kW, puedes pasar del 10 % al 80 % de carga en solo 24 minutos. Además, la batería no solo carga el coche, sino que también puede alimentar dispositivos electrónicos (función V2C).

Sistemas de seguridad Hyundai SmartSense

El equipamiento de seguridad incluye la última generación de Hyundai SmartSense, con asistente de colisión frontal, mantenimiento y centrado de carril, alertas de tráfico cruzado y aparcamiento remoto. El sistema de cámaras 360º incorpora detección de ángulo muerto para mejorar la maniobrabilidad de este vehículo de grandes dimensiones.

¿Qué destaca en el Hyundai IONIQ 9? Motor y prestaciones : Tres versiones con opciones de tracción trasera y total, 218, 313 y 435 CV, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos y una autonomía de hasta 620 km (WLTP).

Interior y confort : Diseño espacioso con asientos relax, consola central deslizante y tecnología de masaje Dynamic Touch para mayor comodidad en viajes largos.

Tecnología : Conectividad mediante Hyundai AI Assistant, planificador de rutas con puntos de carga y funciones de carga bidireccional V2L.

Seguridad : Equipado con sistemas de asistencia al conductor (ADAS) hasta nivel 2 de Autonomía, como el asistente para evitar colisiones frontales, control de ángulo muerto y asistente de mantenimiento de carril.

Diseño y estética : Estilo elegante y sofisticado, con acabados de alta calidad, techo solar panorámico y detalles como las luces Parametric Pixel.

Practicidad y espacio : Espacioso interior con capacidad para seis o siete personas, maletero de hasta 1.323 litros y asientos versátiles con configuraciones ajustables.

Equipamiento y opciones : Incluye pantalla curva panorámica, sistema de sonido premium BOSE, y opciones personalizables mediante Features on Demand.

Autonomía y recarga: Autonomía de hasta 620 km con carga ultrarrápida de 10% a 80% en solo 24 minutos utilizando un cargador de 350 kW.

Ampliar Tecnología y simplicidad a la última. Una visión del mando del cambio automático

Compromiso integral con el cliente

Hyundai refuerza su propuesta con un conjunto de programas diseñados para garantizar la satisfacción del cliente. La oferta incluye 5 años de garantía sin límite de kilómetros y 8 años de asistencia gratuita en carretera, demostrando la confianza de la marca en la calidad de sus productos.

El Compromiso de Devolución Hyundai permite a los clientes devolver el vehículo en un plazo de 30 días desde la matriculación y hasta 1.000 kilómetros recorridos. Esta iniciativa se amplía a un año para clientes que financien su vehículo con Hyundai Finance, incluyendo protección ante pérdida de empleo.

Su mercado

El Hyundai IONIQ 9 se posiciona como alternativa Premium en el segmento de SUV eléctricos de gran formato, compitiendo directamente con propuestas de marcas establecidas en el lujo. Su combinación de tecnología, espacio y autonomía lo convierte en una opción relevante para usuarios que buscan movilidad cero emisiones sin comprometer capacidades familiares.

La propuesta de Hyundai demuestra que la electrificación puede aplicarse exitosamente a vehículos de gran tamaño, manteniendo prestaciones dinámicas mientras ofrece la practicidad necesaria para uso familiar intensivo.

El precio de este modelo es de 63.590 euros.