Auto Suecia crece y se reinventa

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma Lunes, 13 de octubre 2025, 11:14 Compartir

La empresa continúa con su compromiso por la calidad y el respeto al medio ambiente, así como por la innovación y seguridad de los vehículos que representa.

Tras 25 años como concesionario oficial y exclusivo Volvo en Gipuzkoa, nace Grupo Auto Suecia, al iniciar la distribución y venta de la marca china LYNK & CO, perteneciente también al gigante chino GEELY

Volvo EX30 Cross Country

Ampliar El EX30 Cross Country ofrece tracción integral (4x4) por ir propulsado por dos motores que, conjuntamente, llegan a los 428 CV, siendo ideal para aventuras fuera de carretera

Es un hecho que Volvo es una de las marcas que mejor está trabajando la transición a la electrificación. Su gama de híbridos enchufables y eléctricos es una opción muy para tener en cuenta para dar el salto.

El enorme éxito del Volvo EX30 llevó a la marca sueca a pensar en cómo dar al público un plus de este vehículo. El resultado es el Volvo EX30 Cross Country, un vehículo con tracción integral al ir propulsado por dos motores cuya potencia conjunta alcanza los 428 CV, pasando de 0 a 100 KM/H en tan sólo 3,6 segundos. Su autonomía ronda los 450 kilómetros, una cifra magnífica para el uso diario y para las aventuras de fin de semana. No existe ninguna opción en el mercado que se le parezca.

El habitáculo del EX30 Cross Country sigue la línea del minimalismo, con ausencia de botones, algo que empieza a ser común en los vehículos eléctricos de nueva generación. Las funciones del coche se manejan desde una pantalla central de 12,3 pulgadas que incorpora el sistema de infoentretenimiento de Google. Justo encima del volante hay un pequeño cuadro de instrumentos digital. Su equipamiento es completísimo: Sistema de audio Harman Kardon Premium, cámara 360 grados, frenada de emergencia, sistema de mantenimiento en carril, asientos calefactables, maletero eléctrico, carga inalámbrica para móviles…, al EX30 Cross Country no le falta de nada.

El precio con promoción de la gama EX30 parte desde los 28.600 €. Y la variante Cross Country AWD con el acabado Ultra con promoción desde 49.000 €

VOLVO XC60

Ampliar

El superventas de Volvo ha actualizado su diseño, incluyendo una parrilla con un nuevo entramado, pilotos traseros oscurecidos, nuevas llantas y colores de carrocería. El sistema de infoentretenimiento ha sido mejorado con un nuevo procesador (Snapdragon) para mayor capacidad y respuesta e incorpora un cargador inalámbrico para el teléfono. La gama de motores es exclusivamente híbrida, con el B5 mild-hybrid de 250 CV, y las versiones enchufables T6 y T8 de 350 CV y 455 CV, respectivamente. Todas las versiones son automáticas y cuentan con tracción total (AWD). El precio con promoción parte desde los 43.600 €

Volvo XC40

Ampliar

Se ofrece con motores de gasolina con microhibridación (B3 -motor de 2.0 litros con 163 CV-, y B4 -motor de 2.0 litros con 197 CV-), etiqueta ECO y se ha mejorado el sistema multimedia con Android Automotive y la voz de Google. Ambos motores se combinan con una caja de cambios automática y tracción delantera. Destacar el acabado Black Edition: versión especial con el exterior en color Onix Black, detalles decorativos y llantas en negro brillante, y techo interior en charcoal. Precio con promoción desde 33.100 €.