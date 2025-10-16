Alfa Romeo Junior para todo tipo de conductores deportivos

Sin duda, el frontal de este modelo presenta una personalidad absoluta, con una calandra de gran tamaño y firma óptica con personalidad

Propuesto como un modelo fresco y único, combina un estilo de diseño cautivador con la tecnología más avanzada en términos de confort, conectividad y dinámica de conducción.

A nivel de diseño, el frontal es la zona con más personalidad, gracias a una calandra de gran tamaño y una firma óptica con mucha personalidad. Aun siendo un coche pequeño, sus líneas están muy bien definidas y tiene una cintura con mucha fuerza. El SUV pequeño de Alfa Romeo también presume de voladizos cortos y llantas de dimensiones generosas, buscando conquistar corazones. La trasera es sorprendente, con una línea de pilotos que sube desde el lateral y genera una franja a la altura de la base de la luneta. En suma, una estampa muy potente.

Por dentro se evoca la deportividad con un volante pequeño, por delante de la instrumentación con una pantalla digital TFT de 10,25 pulgadas colocada en el tradicional salpicadero en forma de 'telescopio' de los Alfa del pasado.

La pantalla del centro también mide 10,25 pulgadas y está orientada hacia el asiento del conductor, como en los coches deportivos. Las salidas del aire tienen en forma de trebol de cuatro hojas y a los asientos, según acabado, en forma de baquet.

Su configuración bitono para el color de la carrocería, las llantas de 20 pulgadas, su mirada afilada (los grupos ópticos pueden ser completamente de LED y matriciales), convierten al Alfa Romeo Junior en uno de los grandes referentes en cuanto a diseño y tecnología dentro de su segmento

El sistema multimedia está estructurado en widgets como en los smartphones, con la posibilidad de personalizar la interfaz. Las actualizaciones OTA (over the air) afectan a los mapas y a parte del software del coche. En cualquier caso, la novedad en este campo es la integración del asistente virtual 'Hey Alfa' con Chat GPT, para proporcionar información y consejos.

Las mecánicas que oferta señalan que este modelo adecua las diferentes versiones a las necesidades y gustos de los conductores. Asi las cosas, tenemos el Alfa Romeo Junior Ibrida, acceso a la gama, con tecnología hibrida y una potencia de 145 CV, que se apoya en un motor eléctrico de 21 kW integrado en la transmisión automática de doble embrague.

Capaz de circular en modo 100% eléctrico en más del 50% del tiempo en ciudad, asegura consumos bajos sin renunciar a sensaciones dinámicas: acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 s y alcanza 206 km/h. Para los más aventureros, les gusta salir del asfalto, está el Ibrida Q4 que aporta tracción total para convertirse en un SUV compacto con verdaderas capacidades «offroad». Su sistema Power Looping mantiene activa la tracción 4x4 incluso con poca carga de batería, asegurando agarre en todo tipo de superficies. Su potencia es de 145 CV, y utiliza tecnología hibrida, y se puede elegir entre tracción delantera o total 4x4.

Para los que apuestan por la movilidad 100% eléctrica, está la versión Elettrica que entrega 156 CV y una autonomía de hasta 410 km, con carga rápida del 20 al 80% en menos de 30 minutos. Un modelo ideal para el día a día y desplazamientos de fin de semana que mantiene el aplomo y la deportividad intrinseca que caracterizan a la marca.

Interior muy deportivo donde resaltan el pequeño volante delante de la pantalla digital de la instrumentación de 10,25 pulgadas, lo mismo que la pantalla central

Elettrica Veloce: la cúspide de la deportividad eléctrica

El tope de gama lo representa el Elettrica Veloce, un compacto eléctrico con 280 CV que acelera de 0 a 100 km/h en apenas 5,9 s y alcanza 200 km/h. Su diferencial Torsen D de cuarta generación (único en una tracción delantera) distribuye el par con precisión para ofrecer un paso por curva sobresaliente. El selector DNA con modos Dynamic, Natural y Advanced Efficiency, el B-Mode de alta regeneración, y un sistema de frenos con discos de 380 mm y pinzas de 4 pistones, completan un coche estupendo.

