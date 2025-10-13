C5 Aircross, eficiencia y tecnología

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma Lunes, 13 de octubre 2025, 12:24 Compartir

El nuevo Citroën C5 Aircross es un SUV que ha sido completamente renovado en 2025, ofreciendo una nueva imagen con un diseño más agresivo, mayor tamaño (4,65 metros de largo) y un enfoque en la eficiencia y la tecnología.

Ampliar El nuevo Citroën C5 Aircross ha sido completamente renovado en 2025, ofreciendo una nueva imagen con un diseño más agresivo, mayor tamaño (4,65 metros de largo) y enfocado hacia la eficiencia y la tecnología.

Exteriormente, aparece una propuesta de diseño potente y asertiva – adopta líneas más delgadas-, resultando más eficiente, diseñada para ofrecer una imagen sólida e imponente en la carretera, con una aerodinámica que promueve la eficiencia, que se traduce en una ganancia adicional de autonomía eléctrica de más de 30 km en autopista. Su frontal incluye los nuevos faros Matrix LED, y una parrilla que integra el nuevo logo de la marca. Los pasos de rueda cuentan con protecciones negras que refuerzan su imagen de SUV musculoso. En suma, una sección delantera que expresa fuerza y fluidez, basada en la nueva firma luminosa, un capó hundido, y una zaga espectacular donde el protagonismo se lo llevan los pilotos traseros en forma de aleta que, al igual que en la parte delantera, incluyen franja horizontal de color negro brillante.

Ampliar En la zaga, el protagonismo del diseño se lo llevan los pilotos traseros en forma de aleta que incluyen una franja horizontal de color negro brillante.

Reconocido por ofrecer un confort prácticamente inigualable, su espacio interior refuerza las sensaciones de un SUV de alto confort, muy evidente en las plazas traseras; un generoso volumen de maletero, y un habitáculo tipo C-Zen Lounge, donde la tecnología cobra protagonismo con una espectacular y ergonómica pantalla táctil en cascada (Waterfall Display), y un Head-Up Display extendido (Extended HUD). A nivel tecnológico incluye un cuadro de instrumentación digital de 10 pulgadas que se complementa con una pantalla táctil de 13 pulgadas inédita hasta el momento en un vehículo del grupo Stellantis. Además, elementos como carga inalámbrica para teléfonos móviles, diversos puertos USB de tipo C, y sistema de iluminación ambiental.

Ampliar Por dentro da sensación de alto confort, muy evidente en las plazas traseras, con generoso volumen de maletero, y un habitáculo tipo C-Zen Lounge, con una pantalla táctil en cascada (Waterfall Display), y un Head-Up Display extendido (Extended HUD).

Es destacable la presencia de la última generación de sistemas de asistencia a la conducción y al estacionamiento (ADAS) de Citroën, que completan la amplia gama de tecnologías a bordo que ofrece

Mecánicas electrificadas

En el escalón de acceso está el motor de gasolina de 1.2 litros turbo con tres cilindros y un pequeño motor eléctrico que surte 145 CV. Incluye una pequeña batería de iones de litio que le permite circular en modo eléctrico en situaciones determinadas y se asocia a un sistema de hibridación ligera. La versión híbrida enchufable ofrece un gasolina de 1.6 litros con cuatro cilindros de 150 CV que, combinado con un motor eléctrico de 92 kW (125 CV, dan total de 195 CV. Aporta un cambio automático de siete relaciones y tracción delantera. Cuenta con una autonomía eléctrica de 86 kilómetros según el ciclo WLTP. Sobre la recarga, con el cargador de a bordo de 3,7 kW necesita cinco horas y 15 minutos para una carga completa. Conectado a un punto de carga de pared de 7,4 kW el tiempo se reduce a las 2 horas y 55 minutos.

Ampliar

La versión cien por cien eléctrica en su versión de acceso cuenta con un motor 157 kW (210 CV) y una batería de 73 kWh que le permite recorrer una distancia de 520 kilómetros de autonomía WLTP. La opción más prestacional incluye un motor de 170 kW (230 CV) con batería de 97 kWh que le otorga una autonomía de 680 kilómetros.

En cuanto a tiempos de carga, con batería de 73 kWh alcanza el 100 por 100 de su capacidad en 30 minutos haciendo uso de un punto de recarga rápido de 160 kW. Tiempo que se reduce a 27 minutos en el caso de la batería de 97 kWh. A la venta desde 29.690€.