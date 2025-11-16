Ventosa visita de Mendira a Buruntza

E. Arraiago Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:02 Comenta Compartir

El viento sur fue el protagonista de la salida que Mendira realizó ayer desde Urnieta hasta el monte Buruntza. Alrededor de noventa personas participaron en la tercera cita mendizale organizada por El Diario Vasco con el patrocinio de AENA este otoño, en el que la buena temperatura nos trasladaba casi a una jornada primaveral a pesar de ser 15 de noviembre. Los colores ocres, amarillos y marrones que pintaban las hojas de los árboles nos recordaban que estamos más cerca de Navidad que del verano.

Fuera como fuese, Hegoi permitió disfrutar del recorrido de ocho kilómetros que partió desde el polideportivo urnietarra. Desde este se dirigieron a la ermita de Azkorte, un bonito templo de montaña erigido en honor de la Santa Cruz. A partir de ahí comenzó la pendiente más exigente, que los participantes de la salida superaron a un ritmo tranquilo, pero con ganas y sobre todo buen humor. Las vistas espectaculares eran una buena excusa para parar y recuperar el aliento, mientras se realizaban las pertinentes instantáneas que inmortalizaban el momento con un precioso fondo, ya que conforme subían la presencia de Adarra destacaba en el horizonte, así como Aiako Harria, Hernio, Gazume,... y Urgull con el Sagrado Corazón como referente identificativo.

Entre senderos y algún tramo más difícil con más de una roca que superar, alcanzaron el punto geodésico junto al que se encuentra una señal en la que se lee: Buruntza. Un mirador que nos permitió ver el 'ratón' de Getaria a un lado y Las Landas al otro. A los pies de Buruntza el hipódromo de San Sebastián y el río Oria. Pocos metros más adelante, donde se encuentra la cima de este monte, los senderistas identificaron Erlo, Larrunarri, Andatza..., para emprender después el camino descendente que, siguiendo un estrecho sendero al inicio y una pista forestal después, les acercó al caserío, de repente rodeado de unas enormes e impresionantes hayas de formas muy peculiares.

Los pequeños urretxuarras, Alain e Irati, así como los donostiarras Bosco y Fátima, encabezaron el grupo a partir de ese punto hasta llegar nuevamente al lugar de partida.