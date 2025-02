Sara Alonso: «Ahora toca entrenar para las carreras de montaña»

Elisa Belauntzaran San Sebastián Miércoles, 19 de febrero 2025, 11:50 Comenta Compartir

Una amplia sornsa en su cara refleja la satisfacción de su gran logro. Se produjo este fin de semana en Barcelona. Sara Alonso logró completa los 21 kilómetros de la media maratón de la ciudad condal con un crono de 1h 11:46. El segundo mejor tiempo de una atleta de Euskadi en esta distancia tras haber llegado 17ª a línea de meta. Ese buen crono sobrepasa en poco más de medio minuto la marca mínima que pide la RFEA para competir en el nuevo Europeo de Ruta de abril.

La atleta donostiarra se mostraba satisfecha de su logro en la que es su primera media maratón que no le apreció tan dura porque la donostiarra ya sabe lo que es sufrir en cada carrera de montaña. Alonso reconoce que se animó a participar en este carrera tras realizar un buen tiempo en la prueba de San Silvestre de Donostia. En dicha carrera, completó los 7,8 kilómetros del trazado en 27 minutos y 30 segundos. Alonso ya había ganado esta prueba en 2019 y 2021, pero su buen tiempo hizo que participara en una distancia más largo porque «quería probar para ver que tal iba».

Los que conocen a Sara Alonso saben que iba a salir a darlo todo y esta vez cumplió con lo que caracteriza, su fortaleza mental y física. «Estoy felicísima», aseguraba después de cruzar la línea de meta. «Ha sido increíble. Sé que si me dedicara a la ruta también tendría futuro», aseguraba entre risas. La keniana Joyceline Jepkosgei ha vuelto a ser la vencedora con un tiempo de 1h04:13. La multitudinaria prueba en la que Sara Alonso corría su primera media maratón «tras haber corrido la San Silvestre, me entró el gusanillo de la ruta y he conseguido bajar de una hora doce, logrando así el segundo mejor tiempo de Euskadi y Gipuzkoa en esta distancia». Para la donostiarra «ha sido una experiencia superchula. He sufrido, pero estoy feliz porque hace dos años hacer esta distancia me parecía una pasada. Bueno, aquí se cierra de momento mi experiencia en ruta».

Zegama, China, Japón,...

«Ahora toca empezar con el trail», asegura la atleta donostiarra tras la prueba de Barcelona. «Empezaré a entrenar duro esta semana porque voy a disputar dos pruebas de la Golden Series en abril, en China y Japón». Después, Sara Alonso quiere sacarse su espinita con la Zegama - Aizkorri del próximo 25 de mayo ya que en 2024 por segundo año consecutivo no pudo disputarla. El año pasado tuvo que descartar su participación en la gran trail de Goierri después de que el mismo fin de semana de la carrera le diagnosticaran una pneumonia. La misma corredora de montaña comunicó por redes sociales que la padecía y que «estare en el hospital ingresada por pneumonia grave». Mientras se lamentaba porque «por segundo año consecutivo no podré estar en @zegamaaizkorri!!». A pesar de todo, la atleta donostiarra animaba al resto de los participantes de la prestigiosa carrera de montaña guipuzcoana a «disfrutar cada metro de la carrera». Tras la Zegama-Aizkorri, la donostiarra tiene previsto dedicarse en cuerpo y alma a prepara las carreras de UTMB.

Alonso logró en 2024 subirse al podio de la Skyrunning, Golden Trail World Series y en UTMB World Series. Un más que destacable logro tras su convalecencia. En su palmarés destacan además su victoria en la Marathon du Mont Blanc, En 2023, la atleta de montaña logró la ETC (de 14,5 kilómetros y 1.200 metros de desnivel positivo) en el Ultra-Trail de Mont-Blanc tras 8 meses de lesión. También se hizo con el máximo galardón de la maratón de la Transgrancanaria y del Maratón del Mont-Blanc en 2022