Sara Alonso: «Solo en mis mejores sueños entraba la posibilidad de ser segunda»

Sara Alonso ha cumplido uno de sus sueños al lograr subirse al podio del campeonato del mundo de trail.

– ¿Cómo sabe ser subcampeona del ... mundo?

– A pesar de haber sido segunda, me siento como una ganadora. Sabía que a la sueca Alexandersson no le iba a ganar, pero en Canfranc he cumplido uno de mis sueños. Antes de empezar la acarrera solo en mis mejores sueños entraba la posibilidad de ser segunda y hoy (por ayer) lo he logrado.

– ¿Cómo describiría su carrera?

– Me he encontrado muy bien durante toda la carrera. He arrancado con dudas en la primera bajada. Las bajadas no son muy fuerte, pero después he aprovechado cada subida para recuperar posiciones y ha funcionado. demás sabía que al final de la carrera la bajada no era técnica y que si yo llegaba con fuerzas, podía mantener la posición y así ha sido.

– ¿Cuál ha sido su punto fuerte en este competido campeonato?

– He hecho las subidas muy fuertes, me veía muy bien para superarlas. En la segunda, ascendiendo a La Tuca, he apretado un poco aunque Lang la volvía a pasarme.

– Ha mantenido un continuo toma y daca durante toda la prueba con la corredora inglesa.

– Sí, hemos ido juntas casi toda la carrera y a veces ella me adelantaba y otras yo a ella, pero en la última ascensión, he tirado a tope. Sentía que en la última bajada, que era de correr, podría mantener mi posición hasta meta y lo he dado todo. Ella es una máquina bajando. Es un día increíble, ha habido mucho apoyo de la Federación para que el Mundial sea en casa y este buen papel en una manera de agradecérselo.

– Lo ha dado todo desde el principio situándose en los puestos de cabeza y manteniendo un buen ritmo.

– He hecho todas las subidas súper fuerte, iba hablando con la gente, estaba disfrutando.

– ¿Cómo va a recordar su participación en el campeonato del mundo de Canfranc?

– El día ha sido increíble, la gente me ha animado muchísimo, estaba mi familia, la selección por todos lados... Es de esos días en los que todo sale bien. En una carrera tan larga pueden pasar muchas cosas, pero hoy ha salido todo redondo.