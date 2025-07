Sara Alonso, con una costilla rota tras el ataque de una vaca: «Me atacó por detrás y por poco no lo cuento»

Álvaro Vicente Lunes, 14 de julio 2025, 12:42 Comenta Compartir

Lo que iba a ser un día de descanso activo con amigos después de la paliza de cuatro horas de entrenamiento que había realizado la víspera, se tornó en una jornada de médicos, centros de salud... y quizás de cierre de temporada deportiva. «No puede ser, no puede ser...», repite, en conversación con este periódico horas después de sufrir el «mayor susto» de su vida, el pasado domingo.

Sara Alonso ya se recupera en su domicilio en Sant Esteve de Palautordera, en la comarca del Vallés oriental, después de sufrir la rotura de una costilla tras ser embestida por una vaca en el transcurso de un entrenamiento en la montaña. «Estoy destrozada. Me duele más el alma que el cuerpo», confiesa con la voz entrecortada.

La ganadora de la última edición de la Zegama-Aizkorri, una de las mejores del mundo en carreras de montaña, tiene las piernas llenas de moratones y una fractura en la sexta costilla.

Alonso había salido a trotar por una zona desconocida para ella de la montaña leridana porque esa noche del sábado al domingo su compañero y ella habían decidido pasarla con amigos en Sant Llorens de Morunys. El plan esa mañana de domingo era salir en kayak y almorzar después una paella todos juntos. Pero antes de ponerse en marcha para disfrutar de ese día de ocio, Alonso decidió salir a «mover los músculos una hora suave» por una pista «desconocida» que le había marcado uno de sus amigos. «La víspera me había metido cuatro horas de entrenamiento y esa hora de trote, ahora que lo pienso, no me iba a aportar nada pero...», reflexiona esta atleta de élite del equipo ASICS.

«Eran mis primeros metros cuando me topé con una vaca y su cría en un camino forestal. Normalmente las vacas escapan a nuestro paso en los entrenamientos y en las carreras así que pensé que esta vez no iba a ser distinto. Nunca he tenido miedo de ellas a pesar de que mucha gente te dice que desconfíes cuando están en su terreno. Bajé el ritmo hasta pasar andando y cuando les había rebasado la vaca me atacó por detrás. Por poco no lo cuento», relata la corredora, todavía con los nervios a flor de piel.

«Me tiró al suelo y siguió embestiéndome sin parar, estaba desatada, pensaba que me mataba. Nunca en mi vida he pasado tanto miedo. Horrible», continúa su relato.

La agilidad que caracteriza a las atletas como ella le permitieron incorporarse escapando de la furia de la vaca, que se supone trató de proteger a su cría ante la visita de una intrusa en su terreno. «Me puse en un lugar seguro y pude llamar a mi pareja», cuenta. 'Llámame, por favor, me ha atacado una vaca', se escucha en el audio de wasap que ella misma colgó en las redes sociales al explicar después qué le había pasado.

Su compañero acudió al rescate y desde esa zona boscosa pusieron rumbo al centro de socorro más próximo del que fue derivada al hospital de Manresa. «Antes pasamos por casa donde me pude duchar. Me empecé a preocupar cuando noté algo en el pecho al quitarle la camiseta de correr. Me dolía así que tiramos para el médico. Pasaron cinco horas hasta que me vio un médico. Por delante pasó una persona que había sufrido un ictus, otra con un dedo roto de lado a lado...». La placa que le hicieron descubrió una rotura de costilla. «Pero, insisto, lo que me me duele es la pena que tengo de no poder continuar con la temporada como tenía previsto. ¿Qué más me puede pasar?», se pregunta. Se refiere a que no hay temporada que no le pase nada. En 2022 recibió 16 puntos de sutura en una pierna, en 2023 sufrió una fractura por estrés que le condicionó la temporada, un año después una neumonía cambió sus planes hasta el punto de no poder correr la Zegama y esta temporada cuando todo iba sobre ruedas...

«Agur a FontoRomeu, Sierre Zinal y sobre todo al objetivo más grande del año UTMB Mont Blanc. Espero que la recuperación sea rápida y al menos pueda seguir con la idea de correr el mundial y la final de la Golden Trail Series», detalla. Por el momento no tiene fecha de vuelta.