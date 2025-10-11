Plata para Sara Alonso en la Golden Trail World Series La corredora de montaña se ha clasificado en tercera posición en la prueba de hoy en Italia

Elisa Belauntzaran San Sebastián Sábado, 11 de octubre 2025, 15:23 | Actualizado 15:35h.

Plata para Sara Alonso en el circuito de la Golden Trail World Series. La corredora donostiarra ha finalizado en tercera posición en la prueba final que ha disputado esta mañana en Italia. Alonso ha completado el recorrido de 21 kilómetros y 1.939 metros de desnivel en 02h25:54. Lauren Gregory ha sido la más rapida del elenco feminino cuzando la meta con un crono de 02h22:51, seguida de la rumana Madalina Florea con 02h25:22.

La diferencia entre la donostiarra y Florea ha sido de de dos minutos, que entre las dos primeras clasificadas solo ha habido un margen de 32 segundos. Malen Osa ha sido quinta con un crono de 02h27:45.

Lauren Gregory, con la victoria de hoy, ha sumado 300 puntos a los 578 que había logrado hasta ahora en el circuito organizado por Salomon. Por lo tqanto, cuenta con 878 puntos. Por su parte, Florea que lideraba la clasificación femenina con 676 ha logrado con su segundo puesto 282 puntos, logrando 958 que le permiten hacerse con el gran premio entre las mujeras, seguida de Sara Alonso que contaba con 649 puntos, a los que ha añadido 264, finalizando el circuito con 915. Malen Osa (España – Salomon) contaba 615 puntos tras su carrera de ayer, a los que hoy ha sumado 234, terminando con 845 en cuarta posición. Joyce Njeru (Kenia – Nnormal) era cuarta en la calsificación general con 626 puntos a los que ha sumado 210 con su octava posición, 836.

La Ledro Sky Trentino Grand Final ha hecho que la emoción se haya mantenido hasta el último minuto. En la clasificación general, Sara Alonso ha sido tercera tras el gran carrerón de norteamericana que ha luchado hasta el último con sus contrincantes que le seguían muy de cerca.

Sara Alonso ha llegado a la gran final de las Golden Trail World Series tras haber ganado de manera épica la Zegama Aizkorri 2025 y ser primera en Kobe (Japón) logró 200 puntos, así como en el maratón de montaña de Goierri. Su cuarta posición en Jinshanling Great Wall Trail Race le ha aportado 166, 83 tras ser cuarta en el prologo de Ledro Sky Trentino. Sumando un total de 915 que le an dado la plata a Sara Aonso.

Además, hace unos días, Alonso fue segunda en el campeonato del mundo de trail y mountain running. La donostiarra este año ha sido cuarta en la OCC de la HOKA UTMB Mont-Blanc, cuarta en Jinshanling Great Wall Trail Race y séptima Arc Of Attrition by UTMB.