Oihana Kortazar contesta a su polémico adelantamiento en una carrera de montaña: «Mi braceo es muy amplio y la toco, cierto...»

La reconocida atleta guipuzcoana Oihana Kortazar ha sido objeto de controversia tras su victoria en la Epic Trail Villa de Cartes 2025 (Cantabria). En un emocionante final al sprint, un vídeo viral compartido por la cuenta @trailrunning-official muestra un adelantamiento en el que Kortazar parece contactar físicamente con su competidora. El vídeo, titulado: «¿Qué os parece esta manera de adelantar?», ha generado un intenso debate en las redes sociales y en el mundo del trailrunning.

«Las dos entramos a la vez en la curva y yo soy bastante más alta que ella; mi braceo es muy amplio y la toco, cierto, pero por el braceo, no por querer empujarla y querer meterle un codazo», escribió la propia Kortazar en los comentarios del vídeo. La atleta, natural de Elgeta, enfatizó que el contacto fue accidental y resultado de su técnica de carrera.

La corredora de montaña reconoce así el contacto, pero no que quisiera empujarla ni hacerle daño. Es más, Oihana Kortazar explica la situación vivida tras un comentario de un usuario al que agradece la interpretación que realiza al afirmar que «sin conocer la normativa y yendo por delante que no es una forma estética ni deportiva de adelantar me parece que se equivoca la otra corredora al dejarle la corta en la curva y no cerrarle a modo de coger la mejor posición». Además, añade que después «ya entran a la curva las dos a la vez y que intenten coger posiicón es normal en la última recta».

Polémica por el adelantamiento de Oihana Kortazar

Mientras tanto, la comunidad del trail running continúa discutiendo sobre los límites del contacto físico en competencias y la deportividad en situaciones de alta competencia.

La Epic Trail Villa de Cartes, celebrada en la Sierra de Ibio (Cantabria), es conocida por su exigente recorrido y ha contado con la participación de destacados atletas, incluyendo a Kortazar, quien defendía su título obtenido en la edición anterior. Este incidente pone de relieve la intensidad y competitividad inherentes a las carreras de montaña, así como la importancia de mantener el espíritu deportivo en todo momento.

