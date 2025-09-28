Manaslu, Soriaren ametsa egia bihurtuz
Avilako mendizale handiak 50 urte eta gero, omenaldi pertsonal eta zirraragarria egin zien 1975eko Manasluko kide guztiei
Batek beti pentsatzen du zer sentitzen ote den zerua ikuitzeko 8.000 metro gorako mendi baten tontorrean. Behar da, Carlos Soriak jakingo du, asteburu honetan, irailaren 26an, goizaldeko bostak aldera zehazki, 8.163 metrotara baitzegoen Manaslura igo eta gero. Egunsentiko lehen argiekin batera iritsi zen Soria, Mikel Sherpa, Nima Sherpa, Phurba Sherpa eta Luis Miguel Soriano kamerariak ondoan zituelarik eta Pedro Mateok kanpamentu nagusitik lagunduta, bere ametsetako bat gauzatu zuen Avilako mendizaleak.
Zortzi mila metrotik gorako gailurra igotzen zuen Espainiako lehen espedizioko lagunak omendu nahi izan ditu Carlos Soriak. Hori 1975ean, izan zen eta 50 urte beranduago goimendiazaleak, 86 urterekin (otsailean 87 urte beteko ditu), «omenaldi pertsonal eta zirraragarria» honekin amets bat bete du. Gainera, Soria 8.000 metro baino gehiago dituen mendi batera igotzen den adin gehien duen mendizalea da. Yuichiro Miura japoniarrak Everest igo zuen 2013an 80 urterekin. Hori gutxi balitz, 60 urte bete ondoren hamar zortzimilako igo dituen eskalatzaile bakarra da Soria, besteak beste, K2 65 urterekin, Makalu 69 urterekin, Kangchenjunga 75 urterekin eta Annapurna 77 urterekin. Himalayan egindako balentriez gain, Soriak 70 urte bete ondoren osatu zuen Zazpi Gailurren erronka — kontinente bakoitzeko altuena —.
«Jaitsiere izugarri gogorra»
«Gailurreko eguna oso jardunaldi luze eta zorrotza izan zen, II. zelaian hasi zena, 6.400 metroko altueran. Hemendik taldea III. zelaira abiatu zen, 6.800 metrora. Puntu horretan ordu batzuk eman zituzten atseden hartzen, igoera jarraitzeko, 4: 30ak aldera. Aurretik, hamabi orduko etapa zorrotz bat zegoen gailurreraino, gauez batez ere garatua», dio Soriaren ekipoak.
«Jaitsiera izugarri gogorra eta nekagarria izan zen. Tarterik tekniko eta bertikalenean, IV. zelaiaren eta III. zelaiaren artean, Karlosek hainbat aldiz jo zituen hankak, tibia eta peronea hausteagatik zigortuta, Dhaulagirin eta belauneko protesian, eta horrek gainerakoa bihurtu zuen», diote Soriaren taldekoek.
«III. zelaira jaistetik benetako sakrifizio- eta erresistentzia-proban. Altuerako zelaira jaistean, helikoptero bat jarri zen Carlos Soriaren esku, lesioak bere eta bere kideen osotasuna arriskuan jar zezakeen gertakari larri bat izan ez zedin», gehitu dute.
Espedizio honek, lortutako kirol erronkez haratago, munduko zortzigarren mendirik altuenera igoz, giza balio eta emozio handiko bizipen zoragarria suposatu du. «Eskerrak eman nahi dizkizuegu, benetan, bertan egon zareten guztioi, zuen animoekin lagunduz. Transmititu diguzuen indar eta energia hori funtsezkoa izan da Manaslu gailurrera eraman gaituzten urrats guztiak egin ahal izateko», diote.
Beste bi zortzimilakoak
Carlos Soriaren lehen zortzimilakoa 51 urte zituela gauzatu zuen, 1990. urtean, Nanga Parbat (8.125 m.) igo eta gero. Ondoren, Gasherbrum II (8.035), 1994an, 55 urterekin. Cho Oyu (8.201m.), 1999an, 60 urterekin. Bi urte beranduago, 62 urterekin. Everest (8.848m.) 2001 eta K2 (8.611 m.) 2004an, 65 urte zituelarik. Broad Peak (8.047 m.), 2007, 68 urte zituela igo zuen 68 urterekin eta Makalu (8.465 m.), 2008an 69 urterekin. Bere zortzigarren zortzimilakoa Gasherbrum I (8.068) izan zen 70 urte zituela 2009am eta Manaslu (8.163 m.), 2010ean, 71 urte. Ondoren. Lhotse (8.516 m.), 2011n 72 urte, Kanchenjunga (8.586), 2014ean 75 urte eta Annapurna (8.091), Nepal, 2016, 77 urte
14 zortzimilakoetatik bi baino ez zaizkio geratzen Soriari zerrenda osatzeko, Dhaulagiri Nepalen eta Shishapangma Tibeten. Dhaulagiri izan da bere erronka nagusia, 1998an lehen aldiz saiatu zenetik 15 aldiz atzera bota duen mendia, baina dirudienez igotzeko ametsa bete nahi du.
Egunsentiko lehen argiekin talde osoa gailurrera iristen zen. Lorpen handia eta gero, larunbat honetan talde osoa mendi azpian zegoen.
