Nepal sigue recuperándose

Nepal. 25 de abril de 2015. 11:56am. La tierra del centro del país de las montañas comienza a convulsionar de manera devastadora. Se estaba ... produciendo un enorme terremoto de 7,8 grados, lo que provocó el desplome de cientos de edificios con decenas de réplicas posteriores hasta que otro fatídico día, el 12 de mayo de ese año, un nuevo terremoto sacude el país. Los datos fueron demoledores: cerca de 9.000 muertos y miles de familias sin hogar. De todo esto, ayer exactamente, hizo quince años.

Era un sábado. Yo estaba en Cataluña. No hacía dos años que había estado allí, en noviembre de 2013. Me comenzó a llamar gente para ver si tenía más datos. Enchufé la tele y comencé a enterarme. Le envié un Whatsapp a Mikel Leizeaga, un legazpiarra residente en Katmandú desde hace más de 25 años. Estaba bien, pero vio que la ciudad que habita se desmoronaba. Fueron momentos de gran incertidumbre por la gran tragedia que estaban viviendo allí.

Algo en mi interior me decía que tenía que hacer algo. Por iniciativa propia y de algunos compañeros de trabajo recaudamos fondos. Además, el alpinista Alex Txikon me dio unos 200 kilos de material sanitario. Logró que no me cobraran exceso de equipaje. Con todo partí para Katmandú.

Conté en DV desde el terreno lo que estaban sufriendo las gentes de Nepal. Todo era destrucción, desolación, miles de víctimas mortales, miles de personas sin hogar, viviendo en carpas y tiendas de campaña instaladas en grandes solares. Seguían las réplicas de terremotos, incluso llegué a vivir alguna. Nadie quería estar dentro de sus casas… Devastador. Entregué todo el material quirúrgico y sanitario a SOS Himalaya, la fundación de Iñaki Ochoa de Olza, y con el dinero recaudado se pudo fletar un helicóptero para llevar ayuda a las aldeas más aisladas por la destrucción de las carreteras.

El patrimonio cultural y arquitectónico también sufrió daños, yéndose al suelo algunas estupas y pagodas mientras que otras permanecieron en pie. A día de hoy se siguen restaurando estos monumentos nacionales, declarados Patrimonio Mundial por la Unesco.

Con el epicentro del terremoto en el distrito de Gorkha y el valle de Katmandú principalmente, las zonas más devastadas fueron algunos lugares de la propia capital (Thamel, Durbar Square, las afueras…), Patán, Bhaktapur, Gorkha y alrededores con daños extremos. En zonas de trekking como el Everest tuvo su impacto pero no tanto como en los pueblos enteros destruidos en Langtang, Manaslu, Rolwaling. Afectaron en menor medida a la zona de Pokhara y la región del Annapurna.

Después del terremoto he vuelto a Nepal en 2018, 2019 y el pasado año. Sí que noté mejoras en cuanto a que habían tirado edificios dañados y han vuelto a construir otros, pero también es cierto que todavía hay bloques que deberían derruirse, pero todavía siguen en pie, sin habitar y desangelados. También a día de hoy, las carreteras no están del todo restauradas y sigue siendo un horror transitar por la mayoría de ellas.

Afortunadamente, después de unos años del terremoto, la gente siguió viajando al país de las montañas contribuyendo con ello a la recuperación de un siempre necesitado Nepal.