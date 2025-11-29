Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartel de la edición de este año del BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia que comienza el próximo viernes.
Mendira

Mayoría de edad, juventud y futuro

El viernes comienza la 18ª edición del BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia con diez días repletos del mejor cine de montaña del mundo y cargados de cultura de montaña

Juan Manuel Sotillos

Juan Manuel Sotillos

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:55

Comenta

La edición número 18, la de la mayoría de edad, del BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia viene con una agenda repleta de cine y cargada ... de actividades relacionadas con la cultura de montaña.

