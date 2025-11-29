Mayoría de edad, juventud y futuro

La edición número 18, la de la mayoría de edad, del BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia viene con una agenda repleta de cine y cargada ... de actividades relacionadas con la cultura de montaña.

Su director, Jabi Baraiazarra, junto al responsable de comunicación Aitor Elduaien, esbozaron esta nueva edición dando buena cuenta de lo que será el Mendi que tendrá lugar del 5 al 14 de diciembre en Bilbao. Un Mendi Film que cumple la mayoría de edad. Un festival lleno de juventud y futuro.

Habrá muchos protagonistas nacionales e internacionales, dos de ellos muy locales y especiales, la alpinista tolosarra Edurne Pasaban y Juanito Oiarzabal. Ambos estarán el sábado 6, Edurne a las 12h. y el alpinista alavés a las 19:45 en la Gala inaugural con la proyección oficial, y premier mundial del documental 'Oiarzabal. Entre Juan y Juanito' del director madrileño Javi Álvaro, hijo de Sebastián Álvaro, creador de 'Al filo de lo imposible'. Ambos presentaron en primicia el tráiler del film. Aviso a navegantes, tiene muy buena pinta el documental... Este año la inauguración oficial será en sábado pero no quita para que el viernes 5 a las 19.30 haya una proyección pre-inauguración del músico vasco Mikel Urdangarin, con su ópera prima 'Itsasora'.

Baraiazarra ya nos adelantaba que «será un festival lleno de excelentes películas y un abultado contenido de cultura de montaña. Como novedad, todos los actos se desarrollarán en el Palacio Euskalduna», y sobre estas 18 ediciones nos comentaba: «A lo largo de los años hemos ido aprendiendo por el camino y creo que hemos conseguido poner de nuevo a Euskadi en lo más alto de la cultura internacional de montaña y de todos los festivales».

Se podrán ver un total de 55 películas de los cinco continentes, destacando la participación de 13 directores y directoras vascas, con foto de familia en la presentación.

El artista donostiarra Iñigo Aristegui presentó su escultura para el premio WOP que irá destinado a la alpinista gala Catherine Destivelle (viernes 12-19:45), así como la escultura que recibirá la película premiada.

La cultura de montaña estará presente en 'Mendi Magikoa' para los más peques (domingo 14-12h). Los 'Mendi talks' con la presentación del cómic de la vida de Edurne Pasaban contado por Ramon Olasagasti, dibujado por César Llaguno, pintado por Felipe H. Navarro y Pedro Villarejo y editado por Sua Edizioak y el propio Mendi Film (sábado 6-12h). El periodista, alpinista y guía de montaña irundarra Oscar Gogorza presentará su libro 'Montaña. Luz y oscuridad camino de la cumbre' (domingo 7 a las 16h); Janire Etxabe y su libro 'Geure(r)a. Harrobi dantza bertikala' con ilustraciones de Eli Azurmendi (viernes 12-16h). El alpinista navarro Mikel Zabalza estará presentando 'Entre el cielo y la tierra' Sua Edizioak (domingo 14-12h). Habrá talleres sobre lesiones, pintura, grabado en relieve, etc. EMMOA expone 'Naturaleza y cultura: Las montañas como fuente de inspiración' y el CVCEPhoto en el metro.

Todo listo para que el festival cumpla la mayoría de edad en esta 18 edición del BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia que, un año más, promete y más aún con el estreno mundial en su inauguración de la película documental de la vida y milagros del buen amigo Juanito Oiarzabal. Un festival donde se conjuga el binomio juventud y futuro.