Creando cultura de montaña

Estamos ya en los albores de una nueva edición del BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia que el próximo mes de diciembre, entre el 5 y ... el 14, celebrará ya la edición número 18, la de la mayoría de edad.

Ya concluido el plazo de inscripción de las películas, todavía permanece abierto el de optar a la Mendi Film Beka 2026: «Destinada a la creación de proyectos cinematográficos documentales que tengan como objetivo la promoción audiovisual de la Cultura de Montaña» y creada en su sexta edición por Mendi Film y el departamento de Euskara, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia.

Estos proyectos deberán versar sobre los deportes de montaña alpinismo, escalada, senderismo, esquí, btt, trail-running, kayak, espeleología, slack-line, parapente y otros, así como aventura, exploración, naturaleza, otras actividades culturales, artísticas, lingüísticas, sociales o económicas, ecología, sostenibilidad y/o cambio climático, «todas desarrolladas en el ámbito de la montaña», señalan desde la organización, añadiendo que «la Cultura de Montaña la entendemos desde múltiples puntos de vista».

Hasta el 30 de septiembre se podrán presentar los proyectos en los que, a tenor de lo que describe la organización, «se valorarán la juventud de los realizadores y realizadoras, los proyectos filmados en Bizkaia y el carácter local-global de los mismos. Aunque ninguno de los tres serán factores excluyentes a la hora de la obtención de la beca». Las bases de la convocatoria y el formulario de inscripción están en www.mendifilmfestival.com.

La beca, destinada a cineastas mayores de 18 años, «consta de una aportación económica de 10.000 euros y un programa de acompañamiento para desarrollar el proyecto que resulte seleccionado».

La elección de los trabajos tendrá dos fases. En la primera «se seleccionarán los 4 proyectos finalistas que pasarán a la siguiente fase. En la fase final de selección, que se llevará a cabo de manera presencial durante la 18ª edición del BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia, un jurado compuesto por miembros de la comunidad audiovisual y del mundo de la montaña determinará el proyecto premiado con la 6ª Mendi Film Beka». La experiencia de poder asistir el público a la presentación de los proyectos por parte de sus creadores es realmente magnífica y para no perdérsela.

Los patrocinadores de la beca son agentes activos en esas facetas. Así, la Diputación Foral de Bizkaia «representa la identidad del territorio, promoviendo su preservación y conocimiento» y la Asociación Mendi Film «difunde a los cuatro vientos la Cultura de Montaña a través del Festival Internacional de Cine de Montaña BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia, y del circuito Mendi Tour. Forma parte de la International Alliance for Mountain Film, entidad de gran reconocimiento en la industria de este género cinematográfico».

Las cinco ediciones anteriores dieron el fruto del estreno ya de cuatro títulos: 'Txango' (2021), 'Lobos' (2022), 'Oinez' (2023) y 'Peligro no asomarse' (2024) y el próximo Mendifilm en diciembre se proyectará 'Sustraiak'.

El proyecto seleccionado en esta sexta edición de la beca propuesta se estrenará en el festival BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia de 2026. Una beca cuya máxima es crear cultura de montaña.