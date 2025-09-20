Brújulas y mapas, protagonistas

Dentro de los actos del 75 aniversario que el club Vasco de Camping de Donostia viene celebrando a lo largo de este año, la pasada ... semana se inauguró en el local social del club Vasco de Camping (Prim 35, entrada por el paseo Árbol de Gernika), ante un nutrido público, mayormente veterano, usuarios en sus tiempos mozos de estos elementos para orientarse en la montaña, la exposición 'Mirando al norte. Brújula y mapa'.

El hilo conductor por el que nació esta exposición eran las brújulas pero realmente es una exposición cuyo eje central es la orientación, porque además de 64 brújulas se exponen también piezas de dos mesas de orientación que se instalan en algunas cumbres de Euskal Herria, además de una amplia colección de antiguos mapas del socio del club Rafa Elorza, que con una habilidad digna de todo elogio los ha 'tuneado' con una exquisita paciencia, delicadeza y sensibilidad artística a la que el propio Elorza ha dado el nombre de 'Maparoscopias', pintando sobre esos mapas catastrales diversas escenas relacionadas con la montaña.

Txema Garay tomó la palabra explicando con orgullo algunos pormenores de esta exposición, cuya comisaria Elena Beristain se ha encargado de lucir en vitrinas y cuadros. Agradeció a EMMOA la posibilidad de presentar esta exposición, dando paso a su secretario, el historiador del montañismo vasco Antxon Iturriza, quien, al igual que Txema, dio la bienvenida a los presidentes Txomin Uriarte de EMMOA, Joseba Ugalde de la Federación Guipuzcoana de Montaña y Pedro Mari Aizarna de la vizcaína, así como a la hermana de Alberto Sancho, quien donó a EMMOA toda su colección de 125 brújulas, de las que 55 se exponen en el Vasco de Camping.

Tuvo palabras de elogio para Alberto, quién fuera elegido presidente de la Federación Vizcaína de Montaña en 1996, fallecido a temprana edad en 2011, por supuesto agradeciendo su importantísima aportación a la Fundación del Museo del Montañismo Vasco: «Llegó a hacerse con una valiosa colección de brújulas, parte de la cual puede contemplarse en esta exposición. Fue su deseo que este patrimonio llegase algún día a formar parte de su soñado Museo Vasco de la Montaña», señaló Iturriza. Intervino también Olga Sancho, contenta porque es como un «sueño cumplido que las brújulas de mi hermano por fin sean expuestas», a buen seguro para el disfrute de quienes pasen a ver esta primera exposición que hace EMMOA de las brújulas.

También Garay agradeció a socios del club que han aportado algunas de sus brújulas, que contienen ciertas dosis de relevancia por la historia que hay detrás de ellas. Así, el veterano montañero Casimiro Bengoetxea explicó las que había cedido para la exposición poniendo especial énfasis en la brújula que llevaba el avión que se precipitó en la bahía de la Concha un 8 de mayo 1945 con criminales nazis.

Pasen y vean, y aunque suene a tópico, no dejen de visitar esta exposición del Vasco de Camping en Donostia. Una exposición llena de color con esas magistrales creaciones de mapas del artista Rafa Elorza, llenas de historia con esas magníficas y diferentes brújulas, además de esas reliquias de las mesas de orientación de Alotsa y Hernio.

Una exposición de brújulas y mapas para no perderse ni perdérselas.