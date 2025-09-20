Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Montaña

Brújulas y mapas, protagonistas

El club Vasco de Camping expone estos elementos de orientación, con una interesante colección de EMMOA, además de la del avión que hace 80 años aterrizó en la bahía de la Concha

Juan Manuel Sotillos

Juan Manuel Sotillos

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Dentro de los actos del 75 aniversario que el club Vasco de Camping de Donostia viene celebrando a lo largo de este año, la pasada ... semana se inauguró en el local social del club Vasco de Camping (Prim 35, entrada por el paseo Árbol de Gernika), ante un nutrido público, mayormente veterano, usuarios en sus tiempos mozos de estos elementos para orientarse en la montaña, la exposición 'Mirando al norte. Brújula y mapa'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  5. 5 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  6. 6 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  7. 7 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  8. 8

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  9. 9 Protesta en apoyo a Palestina frente al Kursaal en el arranque del Zinemaldia
  10. 10

    Pedro Almodóvar y Juliette Binoche marcan el arranque glamuroso en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Brújulas y mapas, protagonistas